Vlada KS izdvaja 100.000 KM za obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici

Vlada Kantona Sarajevo izdvaja 100.000 KM za obilježavanje 30. godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici, saopćila je kantonalna pres-služba.

Premijer Kantona Nihad Uk sastao se s Hamdijom Fejzićem, direktorom "Fondacije za obilježavanje 11. jula 1995. godine - godišnjice genocida", koji ga je informisao o organizacionim detaljima obilježavanja 30. godišnjice.

Tom prilikom potpisan je Sporazum o finansijskoj podršci kojim Vlada izdvaja 100.000 KM za realizaciju programa obilježavanja, što je najveći pojedinačni iznos koji je opredijelila bilo koja vlada u Bosni i Hercegovini za ovu svrhu.

- Obaveza svih nas je da čuvamo istinu o genocidu. Vlada Kantona Sarajevo snažno stoji uz Srebrenicu - poručio je premijer Uk.

Sastanku je prisustvovao i direktor Ureda Vlade KS za Srebrenicu Mirza Ibrahimović.