Hurtić odgovorio na optužbe Naše stranke: Dok ministri Naše stranke padaju pod lisice, njima smeta onaj koji radi po zakonu

Ponovo smo svjedoci pokušaja da se politički poeni skupljaju preko ozbiljnih institucija i ličnih obračuna. Saopćenje Naše stranke predstavlja kombinaciju proizvoljnih tvrdnji, poluistina i medijski upakovanih insinuacija usmjerenih prema ministru Sevlidu Hurtiću, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

- Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sevlid Hurtić, nije izabran da bi se dodvoravao bilo kome, već da bi radio, što i čini. Ministarstvo bilježi konkretne rezultate, projekte i podršku povratničkim zajednicama širom BiH, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu. Na takve rezultate odgovara se radom, ne javnom nadmenošću.

Odgovorni zadaci

Kolege iz Naše stranke imaju svoje resore, sa veoma ozbiljnim i odgovornim zadacima. Iskreno se nadamo da će se vratiti fokusiranju na svoj rad, jer resori koje vode nisu bez izazova naprotiv, u njima ima posla danonoćno. Umjesto davanja uputa ministru Hurtiću i njegovom timu za nadležnosti koje im ne pripadaju, neka energiju usmjere na ono što je njima povjereno, naprimjer na rješavanje problema BHRT-a.

Žalosno je ako su ministri Naše stranke navikli da djeluju mimo zakona i institucija, ako je to njihov način rada, mi poručujemo jasno: to nije naš način rada. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ne vodi se ličnim animozitetima, već zakonima i interesom države.

Na kraju krajeva, nije ministar BH Zelenih bio predmet hapšenja i istraga, već upravo ministri iz redova Naše stranke. Zbog toga bi bilo mudro da svako prvo pogleda ispred vlastitih vrata, prije nego što odluči govoriti o drugima.

Pitanja odnosa s entitetskim vlastima, uključujući političke lidere poput Milorada Dodika, nisu u nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Jedan ministar i jedno ministarstvo ne mogu i ne trebaju biti paravan za rješavanje složenih političkih odnosa na nivou države. Za to postoje druge institucije i organi.

Kada je riječ o odnosu ministra Hurtića i njegove zamjenice gospođe Duške Jurišić, žalosti činjenica da se zamjenica ministra od samog stupanja na dužnost, umjesto odgovornog rada, zastupanja interesa države Bosne i Hercegovine i njenih građana, odlučila na obračune lične prirode, i to ne samo s ministrom Sevlidom Hurtićem, nego i s uposlenicima Ministarstva, pa čak i s članovima svoga Kabineta, odnosno s ljudima koje je sama izabrala i imenovala, pa otjerala.

O tome su upoznate i kolege u Našoj stranci, ali umjesto razgovora i pronalaženja konkretnog rješenja, lakše je poslati saopćenje medijima, od kojeg niko nema koristi, pa ni oni sami.

Poučen iskustvima prvih saradnika zamjenice ministra i iskustvima drugih kolektiva u kojima je ranije radila, ministar Hurtić lično je stavio tačku na „slučaj“ zamjenice ministra ne želeći učestvovati u ciljanom forsiranju ličnih obračuna, a sve u svrhu zaštite digniteta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Vijeća ministara i države Bosne i Hercegovine.

Nažalost, sada i Naša stranka pravi problem tamo gdje ga nema, slijedi praksu zamjenice ministra, koja uporno odbija institucionalnu saradnju, samovoljno nastupa, zaobilazi i ignorira procedure i djeluje potpuno izvan sistema. Podsjećamo da funkcija zamjenika ministra nije autonomna politička funkcija, već pomoćna i takva se uloga mora poštovati, jer je poštuju i svi drugi zamjenici ministra, i to na način da javnost gotovo i ne zna ko je zamjenik ministra prometa i komunikacija BiH, jer gospodin poštuje zakon i radi svoj posao u skladu s nadležnostima.

Ljudska prava

U Našoj stranci odlično znaju da ministar ima zakonsku nadležnost da predstavlja i zastupa Ministarstvo, da je odgovoran za rad Ministarstva, pa u skladu s tim ima pravo i odučivati u Ministarstvu, pa i o sastavima delegacija, putovanjima i zastupanju Ministarstva. Važno je istaknuti da se u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice sve odluke donose u skladu sa zakonima, budžetom i prioritetima.

Ministar Hurtić ne odgovara političkim centrima moći, nego građanima i zakonima Bosne i Hercegovine. Njegov rad mjeri se rezultatima, a ne brojem press konferencija.

Vrijeme je da se prestane s političkom glumom. Građanima BiH treba stabilnost, poštovanje institucija i konkretni rezultati, a ne populistički spinovi i jeftine optužbe.

Ministar Sevlid Hurtić i dalje ostaje posvećen borbi za zaštitu ljudskih prava svih građana BiH, održivom povratku, ravnopravnosti i vladavini prava bez obzira na pritiske, podmetanja ili medijske konstrukcije.