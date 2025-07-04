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VISOKI PREDSTAVNIK

Šmit i luksemburški dužnosnici raspravljali o situaciji na zapadnom Balkanu

Sastao se s premijerom i ministrom vanjskih poslova Luksemburga

Friden i Šmit. Platforma X

M. Až.

4.7.2025

Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit (Christian Schmidt) sastao se danas u Luksemburgu s premijerom Lukom Fridenom (Luc Frieden) i ministrom vanjskih poslova Havierom Betelom (Xavierom Bettelom). 

Teme razgovora bile su trenutna situacija na Zapadnom Balkanu, s posebnim fokusom na BiH, saopćeno je iz ureda Visokog predstavnika.

Podsjećamo, Šmit se jučer sastao s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Mark Rutte). 

Tokom razgovora, kako je saopćeno, bilo je riječi o aktuelnoj situaciji na Zapadnom Balkanu, kao i o sigurnosnim izazovima i političkim perspektivama koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu.

# OHR
# LUKSEMBURG
# BIH
# CHRISTIAN SCHMIDT
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