Šmit i luksemburški dužnosnici raspravljali o situaciji na zapadnom Balkanu

Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit (Christian Schmidt) sastao se danas u Luksemburgu s premijerom Lukom Fridenom (Luc Frieden) i ministrom vanjskih poslova Havierom Betelom (Xavierom Bettelom).
VISOKI PREDSTAVNIK
Sastao se s premijerom i ministrom vanjskih poslova Luksemburga
Friden i Šmit. Platforma X
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit (Christian Schmidt) sastao se danas u Luksemburgu s premijerom Lukom Fridenom (Luc Frieden) i ministrom vanjskih poslova Havierom Betelom (Xavierom Bettelom).
Teme razgovora bile su trenutna situacija na Zapadnom Balkanu, s posebnim fokusom na BiH, saopćeno je iz ureda Visokog predstavnika.
Podsjećamo, Šmit se jučer sastao s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Mark Rutte).
Tokom razgovora, kako je saopćeno, bilo je riječi o aktuelnoj situaciji na Zapadnom Balkanu, kao i o sigurnosnim izazovima i političkim perspektivama koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
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