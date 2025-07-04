Premijer Nikšić otvorio sedmo izdanje Konjic Summer Festa

U Konjicu je u petak svečano otvoreno sedmo izdanje "Konjic Summer Festa" koji će okupiti više od 1300 učesnika iz 15 zemalja, a trajat će do 6. jula.

Manifestaciju je otvorio premijer Federacije BiH Nermin Nikšić koji je čestitao organizatorima te kazao kako sedmi po redu Konjic Summer Fest sasvim izvjesno pokazuje da se uspostavlja tradicija, a sve veći broj učesnika da se prepoznaje potreba i ljepota druženja u ovom prelijepom gradu.

- Danas smo se pobrinuli i da vrijeme bude odgovarajuće pa da učesnici mogu istrčati ovu utrku. Svi oni koji su tu su očito spremni i željni takvih izazova i ja im svima želim da uživaju i da ponesu sjajne uspomene iz mog Konjica - poručio je Nikšić.

Direktor Festivala Mahir Mujić naglasio je kako su krenuli jako teškim i trnovitim putem, prevazišli brojne probleme te dočekali da ove godine imaju više od 1200 učesnika, od malih beba na puzijadi, djece do devetog razreda, biznis ljudi iz 41 kompanije iz raznih dijelova BiH pa sve do učesnika Konjičkog cenera iz 15 zemalja svijeta.

- Mi našim učesnicima dajemo vrijednost više i oni su to osjetili i ove godine nagradili odazivom. Mogu s ponosom reći da se deset mjeseci rada upravo sad negdje i naplaćuje - naglasio je Mujić.

Nakon svečanog otvorenja, Konjic će u večernjim satima ugostiti koncert Amara Gileta na otvorenoj sceni, čime će službeno početi ovaj ljetni festival koji promovira sport, kulturu, zajedništvo i turizam u srcu Hercegovine.