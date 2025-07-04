Zatraženo kažnjavanje tužioca iz Tuzle zbog kašnjenja u donošenju odluke i neprimjerene komunikacije

Ured disciplinskog tužioca zatražio je od Disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) da zbog neopravdanog kašnjenja u izradi odluke kazni tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli, Ćazima Serhatlića, dok je njegov punomoćnik predložio oslobađanje od odgovornosti.

Tokom svjedočenja, tuženi Ćazim Serhatlić rekao je da je po prijavi Transparency Internationala u BiH formirao predmet i pokrenuo istragu radi utvrđivanja odgovornosti u vezi javnih nabavki u Rudniku "Kreka", odnosno prijave o "cjepkanju" nabavki i pogodovanju pojedincima.

- Nakon provedenih dokaznih radnji, utvrđeno je da je tačno da je došlo do cijepanja nabavke, ali da je to bilo u interesu službe - objasnio je Serhatlić dodavši da je zbog toga donio naredbu o obustavi i neprovođenju istrage, o čemu tada nije obavijestio Transparency.

- Mislio sam ih obavijestiti kada odlučimo i o njihovoj drugoj dopunjenoj prijavi - kazao je Serhatlić.

Dodao je da nije imao namjeru da ne obavijesti prijavitelje te da nije imao zakonski rok ni obavezu da to učini.

Na pitanje disciplinskog tužioca Mirze Hadžiomerovića kako su prijavitelji saznali, Serhatlić je rekao da su informisani nakon što su poslali zahtjev za informacijama o statusu predmeta.

- Postavlja se pitanje da li bi Transparency kao prijavitelj ikada saznao status predmeta da nije poslao dopis - kazao je Hadžiomerović.

Neprimjerna komunikacija

Ćazim Serhatlić tereti se da je neopravdano kasnio u postupanju u predmetu prijave za zloupotrebe u javnim nabavkama, te da je svojim nesavjesnim ponašanjem i neprimjerenom komunikacijom sa bivšim direktorom Sekretarijata VSTV-a, Admirom Suljagićem, nanio štetu ugledu institucije i funkciji.

Serhatlić je objasnio da je komunikaciju sa Suljagićem imao dok je ovaj bio svjedok u drugom predmetu, te da je nakon objave njihove prepiske s jednim od optuženih lica na portalu "Istraga" kratko komunicirao s njim zbog interesa o statusu predmeta.

- Poslao mi je poruku da pita treba li mu advokat, ja sam mu odgovorio da ne treba i da će biti ispitan kao svjedok - rekao je Serhatlić.

Na navode iz tužbe u vezi sa statusom, rekao je da je nakon javne objave prepiske morao zabilježiti novu fazu postupka u Sistemu unosa predmeta (TCMS), u kojoj je zbog tehničkih razloga Suljagića zaveo kao prijavljenog, ali to nije značilo da je osumnjičen.

Hadžiomerović je naveo da status prijavljenog ne isključuje mogućnost da osoba bude osumnjičena ili svjedok, što je razlog da tužilac ne komunicira s njim.

Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva u Tuzli Vedran Alidžanović i njegov zamjenik Dražen Miličević izjavili su da praksa tužilaštva ne dozvoljava telefonsku komunikaciju s licima sa statusom prijavljenog, dok sa svjedocima uglavnom komuniciraju pismeno.

- Tužilac je u negativnoj odluci naveo da jeste postupano suprotno Zakonu o javnim nabavkama, ali ne suprotno interesu službe, zbog čega smo uvažili pritužbu i poništili tu odluku, a sada po tom predmetu postupa drugi tužilac - rekao je Alidžanović.

Njegov zamjenik je istakao da je, nakon objave prepiske Suljagića s jednim od lica u predmetu, zatražio istragu zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.

- Tužilac Serhatlić u svom izjašnjenju nije smatrao da postoje elementi krivičnog djela, s čim se nisam složio. Smatrao sam da ima elemenata za djelo koje nije u nadležnosti TK i obavijestio Državno tužilaštvo - rekao je Miličević.

Svjedok Admir Suljagić potvrdio je da je komunicirao s tužiocem, ali da komunikacija nije bila neprimjerena, jer je tražio zaštitu institucije nakon objave svoje prepiske.

- Tražio sam da me ispita što prije i razjasni kako je netko došao do te prepiske i kako cure informacije iz institucije - kazao je Suljagić.

Dodao je da je u to vrijeme bila pokrenuta kampanja protiv njega, te da je pitao tužioca treba li mu advokat kako bi bio dostupan ukoliko bude osumnjičen.

- Odgovorio mi je da ne treba i da sam svjedok. Dao sam izjavu i to je bilo to - rekao je.

Na pitanje Disciplinske komisije, Suljagić je rekao da je znao da je svjedok u predmetu.

Disciplinske mjere

Disciplinski tužilac Hadžiomerović u završnoj riječi zatražio je utvrđivanje odgovornosti i izricanje disciplinske mjere zbog ponašanja i neopravdanog kašnjenja u radu tužioca Ćazima Serhatlića, dok je njegov punomoćnik Mirnes Ajanović predložio oslobađajuću odluku.

- Disciplinska tužba ne smije biti sredstvo pritiska. Ako se oslobodi odgovornosti, poslat će se poruka nepristrasnosti i da tužilac ne treba žuriti s donošenjem odluka - kazao je Ajanović, ističući da je vrijeme donošenja odluke bilo u uobičajenom roku.