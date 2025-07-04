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DUGO SE IŠČEKUJE

Video / Nakon nesnosnih vrućina, na nebu iznad Sarajeva ukazali se oblaci: Kiša li će?

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su ranije upozoravali da su u Sarajevu mogući pljuskovi s grmljavinom

Crni oblaci iznad Sarajeva - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+9
S. S.

4.7.2025

Nakon nesnošljivo visokih temperatura tokom dana, u večernjim satima nadvili su se crni oblaci iznad Sarajeva.

Više od mjesec u Sarajevu nije bilo padavina, pa svi iščekuju osvježenje.

Osim mogućih padavina, u Sarajevu u večernjim satima je stigao i jak vjetar.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su ranije upozoravali da su u Sarajevu mogući pljuskovi s grmljavinom.

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# NEVRIJEME
# SARAJEVO
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