Video / Nakon nesnosnih vrućina, na nebu iznad Sarajeva ukazali se oblaci: Kiša li će?

Nakon nesnošljivo visokih temperatura tokom dana, u večernjim satima nadvili su se crni oblaci iznad Sarajeva.
Više od mjesec u Sarajevu nije bilo padavina, pa svi iščekuju osvježenje.
DUGO SE IŠČEKUJE
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su ranije upozoravali da su u Sarajevu mogući pljuskovi s grmljavinom
Nakon nesnošljivo visokih temperatura tokom dana, u večernjim satima nadvili su se crni oblaci iznad Sarajeva.
Više od mjesec u Sarajevu nije bilo padavina, pa svi iščekuju osvježenje.
Osim mogućih padavina, u Sarajevu u večernjim satima je stigao i jak vjetar.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su ranije upozoravali da su u Sarajevu mogući pljuskovi s grmljavinom.
GEOPOLITIKA
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