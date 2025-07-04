Sindikat kontrolora letenja: Fortine izjave netačne, tražimo hitan sastanak

Sindikat kontrolora letenja u Bosni i Hercegovini reagovao je na izjave ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte o bolovanjima zaposlenika Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), ocijenivši ih netačnim i štetnim.

U saopćenju navode da nije tačna Fortina tvrdnja da plate nisu umanjene, jer su – kako ističu – u protekla tri mjeseca (mart, april i maj 2025) plate bile smanjene za 20 posto.

– Reprezentativni sindikati BHANSA-e su dva puta uputili dopis uredu ministra Forte sa zahtjevom za sastanak o pitanju uspostavljanja minimalnih procesa rada, ali do danas nismo dobili nikakav odgovor. Također, želimo jasno naglasiti da sindikati nemaju nikakve veze s bolovanjima zaposlenih BHANSA-e, niti učestvuju u postupcima koji se odnose na individualna prava radnika vezano za zdravstveno stanje. Međutim, kako je ministar Forto rekao da eventualni zahtjevi trebaju biti jasno iskazani – koristimo ovu priliku da ponovo istaknemo naš jasan zahtjev: hitno zakazivanje sastanka o donošenju minimalnih procesa rada – navodi se u saopćenju.

Sindikat podsjeća ministra Fortu da je na sastanku održanom u aprilu, u prisustvu predstavnika sindikata, izjavio kako će – nakon što Vijeće ministara donese relevantnu odluku – biti spreman da odgovori na molbu za sastanak i razgovara sa sindikatima o toj temi.

– Budući da je odluka donesena, smatramo da je krajnje vrijeme da obećanje bude ispunjeno. Minimalni procesi rada su dokument koji se izrađuje i usvaja isključivo uz saglasnost sindikata i nijedna strana ih ne može nametnuti jednostrano. U BHANSA-i minimalni procesi rada nisu doneseni još od 2014. godine, što predstavlja kršenje radnog zakonodavstva i stvara prostor za ozbiljne poremećaje u sistemu. Na prošlogodišnjem sastanku sa Upravom Agencije, sindikati su iskazali spremnost na dogovor i uspostavljanje realnih minimalnih procesa. No, ponuda Uprave bila je neprihvatljiva – da minimalni procesi budu identični punom radnom kapacitetu, čime se obesmišljava cijeli koncept i pokušava derogirati pravo zaposlenih i sindikalno djelovanje – naglašavaju iz Sindikata.

Dodaju kako su svi zaposlenici BHANSA-e, uključujući sindikalne predstavnike, čvrsto opredijeljeni za očuvanje sigurnosti zračnog saobraćaja i ispunjavanje međunarodnih obaveza BiH.

– No, to mora biti praćeno dijalogom, poštivanjem zakona i prava radnika, a ne jednostranim i neosnovanim izjavama koje dodatno urušavaju međusobno povjerenje – zaključuje se u saopćenju.