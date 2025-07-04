Oglasili se iz Tužilaštva i Suda BiH: Ne postoje razlozi za ranije mjere Dodiku, treba se povremeno javljati državnom organu

Kako navode, on je pristupio u pratnji advokata, radi ispitivanja u svojstvu osumnjičenog lica povodom istrage zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Napad na ustavni poredak iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

U zajedničkom saopćenju Suda i Tužilaštva BiH potvrđeni su navodi "Dnevni avaza" da je Milorad Dodik danas dobrovoljno pristupio u Tužilaštvo BiH.

- Istog dana, postupajući po prijedlogu Tužilaštva BiH, izveden je pred Sud Bosne i Hercegovine, te je održano ročište na kojem je Sud BiH, donio rješenje kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva BiH i osumnjičenom Miloradu Dodiku ukinut pritvor, s obzirom da je utvrđeno da više ne postoje razlozi zbog kojih je ranije određen, te istovremeno određena sljedeća mjera zabrane:

- mjera obaveznog povremenog javljanja državnom organu.

Izrečena mjera zabrana po ovom rješenju mogu trajati dok za istim postoji potreba ili do drugačije odluke Suda.

Kontrola opravdanosti trajanja izrečenih mjera zabrane vršit će se po isteku svakih dva (2) mjeseca. Osumnjičeni je posebno upozoren da mu se može odrediti pritvor ukoliko prekrši obaveze iz određenih mjera zabrane - navodi se u zajedničkom saopćenju.