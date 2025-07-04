Dok svi pišu da je pristupio Tužilaštvu, evo šta je Dodik objavio na X-u

I dok se svi bave time kako je predsjedniku RS Miloradu Dodiku ukinut pritvor, on za time puno ne mari ili bar želi tako da predstavi stvari.
On je podijelio fotografije s terena za basket 3x3.
- Kada momci igraju basket, ne mogu a da se ne pridružim. Večeras samo kao gledalac - naveo je Dodik.
Inače, nije tajna da je Milorad Dodik veliki ljubitelj košarke, a njegov sin Igor Dodik je godinama prvi čovjek Košarkaškog kluba Igokea, koja godinama igra ABA ligu.
Podsjećamo, Dodik je danas pristupio Tužilaštvu BiH nakon četiri mjeseca i određena mu je mjera povremenog javljanja nadležnim organima.