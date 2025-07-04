Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UŽIVA U BASKETU

Dok svi pišu da je pristupio Tužilaštvu, evo šta je Dodik objavio na X-u

Nije tajna da je Milorad Dodik veliki ljubitelj košarke, a njegov sin Igor Dodik je godinama prvi čovjek KK Igokea, koja godinama igra ABA ligu

Milorad Dodik. Platforma X

S. S.

4.7.2025

I dok se svi bave time kako je predsjedniku RS Miloradu Dodiku ukinut pritvor, on za time puno ne mari ili bar želi tako da predstavi stvari.

On je podijelio fotografije s terena za basket 3x3.

- Kada momci igraju basket, ne mogu a da se ne pridružim. Večeras samo kao gledalac - naveo je Dodik.

Inače, nije tajna da je Milorad Dodik veliki ljubitelj košarke, a njegov sin Igor Dodik je godinama prvi čovjek Košarkaškog kluba Igokea, koja godinama igra ABA ligu.

Podsjećamo, Dodik je danas pristupio Tužilaštvu BiH nakon četiri mjeseca i određena mu je mjera povremenog javljanja nadležnim organima.

# MILORAD DODIK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (20)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.