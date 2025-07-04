Dok svi pišu da je pristupio Tužilaštvu, evo šta je Dodik objavio na X-u

I dok se svi bave time kako je predsjedniku RS Miloradu Dodiku ukinut pritvor, on za time puno ne mari ili bar želi tako da predstavi stvari.

On je podijelio fotografije s terena za basket 3x3.

- Kada momci igraju basket, ne mogu a da se ne pridružim. Večeras samo kao gledalac - naveo je Dodik.