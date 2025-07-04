Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK RS

Nakon što mu je ukinuta mjera pritvora: Dodik zapjevao s prijateljima

Nakon objave sa košarkaških terena, ovaj put je objavio kratki video u kojem je uzeo mikrofon i zapjevao pred prijateljima

Milorad Dodik. Platforma X/Avaz

M. Až.

4.7.2025

Predsjednik RS-a Milorad Dodik, ponovno se oglasio na X-u. Nakon objave sa košarkaških terena, ovaj put je objavio kratki video u kojem je uzeo mikrofon i zapjevao pred prijateljima.

- Uvijek je pravo vrijeme da se zapjeva s prijateljima - napisao je Dodik.

Podsjećamo, Dodik se danas dobrovoljno Tužilaštvu BiH nakon što je skoro četiri mjeseca odbijao da se odazove pravosudnim organima.

Time su iz Suda BiH zaključili da on ne želi da bježi te su mu umjesto pritvora odredili mjeru zabrane povremenom javljanja nadležnom organu.

# MILORAD DODIK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.