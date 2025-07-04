Nakon što mu je ukinuta mjera pritvora: Dodik zapjevao s prijateljima

Predsjednik RS-a Milorad Dodik, ponovno se oglasio na X-u. Nakon objave sa košarkaških terena, ovaj put je objavio kratki video u kojem je uzeo mikrofon i zapjevao pred prijateljima.

- Uvijek je pravo vrijeme da se zapjeva s prijateljima - napisao je Dodik.

Podsjećamo, Dodik se danas dobrovoljno Tužilaštvu BiH nakon što je skoro četiri mjeseca odbijao da se odazove pravosudnim organima.

Time su iz Suda BiH zaključili da on ne želi da bježi te su mu umjesto pritvora odredili mjeru zabrane povremenom javljanja nadležnom organu.