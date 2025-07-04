Dodik o ukidanju pritvora: Važna odluka, ne osjećam se slavodobitno, već umorno od svega

Dodik je rekao da nova realnost govori o tome da nema više zabranu puta u inostranstvo i kretanja po BiH.

Mislim da je ovo važna stvar ne samo za mene lično nego i za sve one zlonamjerne koji su željeli destabilizaciju i da kroz ovaj slučaj naprave dodatne probleme u BiH, izjavio je predsjednik RS Milorad Dodik za RTRS , reagirajući na ukidanje pritvora.

- Pristao sam da dobrovoljno dođem u Sud BiH i nakon sat i po vremena dobio sam rješenja o ukidanju pritvora i ukidanju naloga za potragama u BiH i inostranstvu. Naravno, to je predmet koji će još trajati - kazao je Dodik.

Dodik je naveo da se svakih 15 dana moram javljati u policijsku stanicu Laktaši.

- Ne osjećam se slavodobitno već umorno od svega - rekao je Dodik.

Podsjećamo, Sud BiH donio je danas rješenje kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva BiH o ukidanju pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, čime više nije na snazi ni potjernica koju je ovaj sud raspisao za njim.

Pritovor je ukinut jer je utvrđeno da više ne postoje razlozi zbog kojih je ranije određen, saoćeno je iz Suda i Tužilaštva BiH.