SDS nazvao Dodika izdajnikom: Prijetio je ljudima da napuste Tužilaštvo i Sud BiH, a sada je oborene glave otišao pred te institucije

Car je go! Onaj koji je potpisao zakon o zabrani djelovanja Suda BiH, Tužilaštva BiH i SIPA na teritoriji Republike Srpske, prijetio oduzimanjem imovine Srbima koji ne napuste te institucije, podizao tenzije i inicirao konfrontaciju pripadnika SIPA-e i MUP-a Republike Srpske, sve je to zaboravio i oborene glave otišao pred Sud i Tužilaštvo koje ne priznaje i to u Sarajevo. Otišao je da prizna ono zbog čega je osumnjičen da ruši ustavni poredak, navodi se u saopćenju SDS-a.

- Na Dodikove zaokrete smo navikli, ali ono s čim se ne smijemo pomiriti jeste da se beskurpulozno zloupotrebljava i derogira Narodna skupština. Samo prije četiri mjeseca slušali smo najgnusnije uvrede i optužbe na račun SDS i opozicije jer nismo podržali zakone koje je predlagao Milorad Dodik. Bili smo ''izdajnici, strani plaćenici, poslušnici Sarajeva''. Danas ih pitam – možete li se pogledati u ogledalo?

Izdaja je lagati narod i derogirati Narodnu skupštinu. Izdaja je igrati se institucijama Republike Srpske i sudbinom našeg naroda. Izdaja je kriti se iza naroda i institucija, i dovoditi ih na rub sukoba. Izdaja se danas zove imenom Milorada Dodika - naveli su iz SDS-a.