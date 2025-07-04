Naša stranka: Najmanje što Tužilaštvo BiH duguje svima nama je obrazloženje zašto Dodik danas nije zadržan u pritvoru

Povodom ukidanja pritvora Miloradu Dodiku reagovala je Naša stranka.

- Najmanje što je Tužilaštvo BiH danas dugovalo javnosti jeste jasno obrazloženje: Zašto Milorad Dodik nije zadržan u pritvoru, iako je protiv njega izdata potjernica?

Bez obzira na njegovo dobrovoljno javljanje, Dodik je formalno bio osoba u bjekstvu. Postavlja se logično i ozbiljno pitanje: da li bi bilo ko drugi u istoj situaciji dobio isti tretman?

Milorad Dodik je odbio da primi nalog za hapšenje od SIPA-e, koristeći se institucionalnom zaštitom i oružanom silom MUP-a RS. Ako ga tada u Istočnom Sarajevu nije bilo moguće privesti iz bezbjednosnih razloga, kako je sada moguće da u Sarajevu, nezaštićen policijom RS-a, bude faktički oslobođen.

Postavlja se pitanje: Zašto je današnje ročište bilo zatvoreno za javnost? Ako je sve bilo u skladu sa zakonom, čemu potreba za tajnovitošću?

Još alarmantnije je to što se ishod znao unaprijed – danima prije ročišta mediji su najavljivali da neće biti privođenja. To znači da su pregovori morali biti vođeni. Ko je tačno vodio te pregovore? Da li su u njih bili uključeni međunarodni akteri? Ako jesu, onda je to u skladu sa sadržajem posjete i izjava zvaničnika EU iza zatvorenih vrata, na čiju štetnost smo ukazivali. Sve navedeno jasno demonstrira da se radi o političkoj odluci pokrivenoj zakonski upitnim pravnim postupkom.

Sve okolnosti ukazuju na nešto mnogo opasnije od jednog političkog slučaja: da postoji dvostruki standard u radu pravosuđa. Odluka Tužilaštva BiH i postupanje suda danas ostavljaju dojam da u ovoj zemlji postoje nedodirljivi, te da pravosudne institucije nisu nezavisne, već podložne političkom dogovoru.

Ako je Milorad Dodik, ili bilo koji političar, iznad zakona, onda takvo pravosuđe nije neutralno, već postaje instrument moći. A ako može Dodik, onda će s pravom i svak drugi željeti vršiti uticaj na njega.

Današnji razvoj događaja, više nego bilo koji raniji slučaj s Dodikom, pokazuje dubinu krize u kojoj se nalazi pravosudni sistem Bosne i Hercegovine. Umjesto da bude čuvar zakonitosti, on je danas poslao poruku da pravila ne važe za sve.

Ova situacija ne izaziva samo pravnu i političku nesigurnost, već i duboko obeshrabruje građane koji još vjeruju u jednakost pred zakonom.

Ako nadležne institucije i međunarodni nadzori ne reaguju jasno i nedvosmisleno, ova epizoda će postati presedan nekažnjivosti, a upravo to je ono što ruši temelje svake pravne države i što, između ostalih, Dodik želi.

Istovremeno, Dodik je danas demonstrirao svu ispraznost njegove politike kroz priznavanje Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine te da se radi o spašavanju samo i isključivo sebe.

Sve navedeno nas čini još uvjerenijim u ispravnost odluke da s Miloradom Dodikom više ne pregovaramo, te u ispravnost procesa smjene Dodikovih kadrova koji smo započeli - poručili su.