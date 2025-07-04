Stanivuković nakon ukidanja pritvora Dodiku: Ušunjao se u Tužilaštvo BiH koje za njega navodno ne postoji

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković i predsjednik PDP-a reagovao je nakon što je Sud BiH ukinuo pritvor predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
U svojoj objavi Stanivuković je poručio: "Pogazio je svoje riječi koje je ponavljao svaki dan posljednjih godinu dana. Pogazio je zakone Narodne skupštine Republike Srpske koje je sam predložio. Pogazio je sve što je proglašavao svetim: institucije, suverenitet, Ustav. Pogazio je ono zbog čega je drugima prijetio zatvorom. Pogazio je svoje zaključke, svoje zakone, svoje mitinge, svoje riječi. Pogazio je samog sebe.
Veliki baja postao je nikada manji, ušunjao se u Tužilaštvo BiH koje za njega navodno ne postoji i tako je sve što je mjesecima vikao sa bina i govornica, danas u Tužilaštvu BiH progutao.
Samo je još jednom podebljao i potvrdio ono što svi znamo: da je šibicar, trgovac, manipulator i lažov. Pokazao je da mu ništa nije sveto osim njega i da mu sve staje pod kapu, sve osim časti. Potvrdio je da je za svoje interese i ostanak na vlasti spreman na sve: da nudi rudna bogatstva, prihvati migrante, pogazi institucije, prekrši zakone…
Milorade, ovog puta si se zaigrao i preigrao, ovu laž ti nećemo oprostiti!”