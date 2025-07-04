Stanivuković nakon ukidanja pritvora Dodiku: Ušunjao se u Tužilaštvo BiH koje za njega navodno ne postoji

U svojoj objavi Stanivuković je poručio: "Pogazio je svoje riječi koje je ponavljao svaki dan posljednjih godinu dana. Pogazio je zakone Narodne skupštine Republike Srpske koje je sam predložio. Pogazio je sve što je proglašavao svetim: institucije, suverenitet, Ustav. Pogazio je ono zbog čega je drugima prijetio zatvorom. Pogazio je svoje zaključke, svoje zakone, svoje mitinge, svoje riječi. Pogazio je samog sebe.

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković i predsjednik PDP-a reagovao je nakon što je Sud BiH ukinuo pritvor predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Veliki baja postao je nikada manji, ušunjao se u Tužilaštvo BiH koje za njega navodno ne postoji i tako je sve što je mjesecima vikao sa bina i govornica, danas u Tužilaštvu BiH progutao.

Samo je još jednom podebljao i potvrdio ono što svi znamo: da je šibicar, trgovac, manipulator i lažov. Pokazao je da mu ništa nije sveto osim njega i da mu sve staje pod kapu, sve osim časti. Potvrdio je da je za svoje interese i ostanak na vlasti spreman na sve: da nudi rudna bogatstva, prihvati migrante, pogazi institucije, prekrši zakone…

Milorade, ovog puta si se zaigrao i preigrao, ovu laž ti nećemo oprostiti!”