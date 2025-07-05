Vukanović: Dodik je podvio rep i otišao u Sarajevo koje naziva Teheranom

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović oštro je reagovao nakon saslušanja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i odluke o ukidanju pritvora.

Vukanović je poručio da opozicija treba hitno da zatraži posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

- Iako je do juče tvrdio da su Sud i Tužilaštvo BiH nelegalni, da ih ne priznaje, kao ni SIPA-u i druge institucije Bosne i Hercegovine, kukavica bez imalo časti, stida i obraza danas je ponovo podvila rep, kao i mnogo puta do sada, predao se i nagodio, našim otetim narodnim parama, otišao u mrsko "muslimansko" Sarajevo, ili Teheran kako ga voli nazvati, dao izjavu sudijama i tužiocima Suda i Tužilaštva BiH, koje tobože ne priznaje - rekao je Vukanović.

On smatra da bi policija Republike Srpske trebala uhapsiti Dodika.

- On je sve mjesecima držao u vanrednom stanju, doveo policajce u problem da odgovaraju, a sad ih ostavio na cjedilu. Iako će ovo pokušati predstaviti kao pobjedu, on se pirova, jer će odgovarati, a svo srbovanje je palo u vodu. Opozicija treba da traži Posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske jer se gaze njene odluke, još jednom je ponižena od strane uzurpatora i njegovih saradnika. Postavlja se pitanje koliko su jude iz Suda i Tužilaštva BiH uzele srebrnjaka da bi ponovo prodale državu, da li je ovo poruka da ne treba biti pošten, jer će te nadrljati, biti meta stalnih napada i progona, i da trebate živjeti kao mafijaši i nasilnik, kako bi bili poštovani i kako bi dobijali ustupke - naveo je Vukanović.