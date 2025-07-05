U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Milorad Dodik ipak pristupio

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte o neočekivanom potezu predsjednika RS: Dodik ipak pristupio Tužilaštvu.

Sud i Tužilaštvo su naveli da više nema razloga za određivanje pritvora. Dodiku je izrečena mjera povremenog javljanja Policijskoj stanici Laktaši.

Čitajte i ispovijest Mensura Mujičića, koji će 11. jula u mezar spustiti nekoliko kostiju brata. Kaže da su mu oca zaklali, a brata ubili te da nikog ne mrzi.

Za "Dnevni avaz" o ambicijama u Evropi govorio je novi kapiten Željezničara Madžid Šošić.

Čitajte i kako 23.000 uposlenih u državnim institucijama najavljuju proteste pred Predsjedništvom BiH.

Na stranicama crne hronike otkrivamo kada će biti izrečena presuda ubici Mehmeda Ramića.

Dvobroj "Dnevnog avaza" donosi i prilog "Panorama" s nizom ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja. Čitajte razgovor s pjevačicama Teom Tairović i Senidom, glumicom Sandrom Lončarić. Profesor Vedran Zubić je napisao kolumnu: Ekocidom do suicida.

Na četvrtoj strani čitajte: Milijarde za zdravstvo, a ljudi umiru na listama čekanja.

Na mozaiku donosimo priču o Danu ašure, koji je veoma važan kod muslimana.

Danijal Hadžović je napisao analizu pod nazivom: Samo jedna osoba može preuzeti Našu stranku.

Na devetoj strani čitajte o tome kolika je vrijednost UN-ovih projekata u BiH.

Sarajevska rubrika donosi temu pod nazivom: Gdje su nestali arapski turisti?

Čitajte i kako su Republikanci preoblikovali porezni sistem u SAD.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.