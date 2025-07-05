Stanje na putevima u BiH: Kolovoz mjestimično vlažan, radovi na brojnim dionicama

U sjeverozapadnim krajevima, te ponegdje na sjeveru, skrećemo pažnju na mjestimično vlažan kolovoz, kažu jutros iz BIHAMK-a.

Meteorolozi za danas najavljuju visoke dnevne temperature, kao i moguće lokalne padavine u poslijepodnevnim satima.

Zbog brojnih upita građana izdvajamo informaciju da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase, navode.

Obustava saobraćaja

Zbog radova na asfaltiranju danas (05.07.) od 08 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na kružnom toku u Kiseljaku (spoj Kraljice Katarine R-443 sa ulicom Bana Josipa Jelačića M-5).

Zbog asfaltiranja do sutra ujutro (06.07.) obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo Hum. Za vrijeme obustave alternativni pravci su: Mostar-Rodoč-Varda-Čitluk i Mostar-Žovnice-Međine-Miljkovići-Čitluk. I danas (05.07.) od 08 do 18 sati zbog asfaltiranja obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti R-413a Ovčarevo-Galica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je R-413 Turbe-Vlašić.

Radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica (Vitalj), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), navodi se u izvještaju.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 15 do 30 minuta.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba, kažu iz BIHAMK-a.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

Zbog najavljenog koncerta danas 05.07.2025. god. u Zagrebu, očekuje se pojačana frekvencija vozila na graničnim prijelazima koji gravitiraju prema Zagrebu. Očekuje se intenzivan saobraćaj u cijeloj Hrvatskoj - na autocestama A2, A3 i A4 prema Zagrebu iz svih smjerova, a naročito iz smjera juga autocestama A1 i A6, kao i na zagrebačkoj obilaznici.

Napominjemo, u noći sa subote na nedjelju, 5. na 6.07.2025., nakon koncerta, očekuje se veliko saobraćajno zagušenje te sugerišemo da se tada izbjegne putovanje prema i oko Zagreba, zaključili su iz BIHAMK-a.