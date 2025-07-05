Trivić: Dodik je spreman na sve, borit će se do kraja, čak i novcem naroda RS

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić oglasila se povodom odluke Suda i Tužilaštva BiH koji su naveli kako je predsjednik bh. entiteta Milorad Dodik saslušan u prostorijama Suda BiH u petak i da su mu ukinute mjere koje se odnose na određivanje pritvora i raspisivanje potjernica.

- Nakon što je Dodik ušao u Tužilaštvo BiH, na ovaj način priznajući i Sud i Tužilaštvo, koje su njegovi zamjenici i on prethodno zakonskim aktima proglasili neustavnim, moram jasno naglasiti da mi iz Narodnog fronta nismo glasali za nijednu odluku, zakon ili bilo koju drugi pravni akt koji je predložila vladajuća većina na čelu sa Dodikom od početka ove političke krize u junu 2023. godine. godine – navela je Trivić na Facebooku.

Poručila je kako se nisu dogovorili oko novog Ustava i sličnih pregovora.

- Zato čudi kako se pojedini čude što Dodik i dalje trguje sa svime čime može trgovati, uključujući interese RS i njenog naroda. To je Milorad Dodik. Spreman na sve. Nema potrebe da se iko pita o tome. Osobno za mene se sve ovo očekuje. Tako je to bilo 2022. godine sa "manjim tehničkim nepravilnostima" – kaže Trivić.