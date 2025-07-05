Kovačević odgovorio Mašiću: Ti si ostao jedini bjegunac - od pameti

Zastupnik SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Damir Mašić prokomentarisao je saslušanje predsjednika bh. entiteta Milorada Dodika u Sudu BiH te je ušao u raspravu s SNSD-ovim zastupnikom u Domu naroda BiH Radovanom Kovačevićem.

- Poraz kompletnog pravosudnog sistema u državi, a posebno Tužilaštva Bosne i Hercegovine na čelu sa Kajganićem koji snosi najveću odgovornost. Medijski natpisi su bili istiniti, a ova izdaja nije mogla biti obavljena bez prešutne saglasnosti stranaca. Fuj – poručio je Mašić.

Ubrzo je uslijedila izjava Kovačevića koji je poručio Mašiću da je on ostao jedini bjegunac - od pameti.