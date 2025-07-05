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DODIKOVA DESNA RUKA

Kovačević odgovorio Mašiću: Ti si ostao jedini bjegunac - od pameti

Poraz kompletnog pravosudnog sistema u državi, a posebno Tužilaštva Bosne i Hercegovine, poručio je Mašić

Kovačević: Reakcija na Mašićevu izjavu. RTRS / Fena

A. O.

5.7.2025

Zastupnik SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Damir Mašić prokomentarisao je saslušanje predsjednika bh. entiteta Milorada Dodika u Sudu BiH te je ušao u raspravu s SNSD-ovim zastupnikom u Domu naroda BiH Radovanom Kovačevićem.

Objava Mašića. Screenshot

- Poraz kompletnog pravosudnog sistema u državi, a posebno Tužilaštva Bosne i Hercegovine na čelu sa Kajganićem koji snosi najveću odgovornost. Medijski natpisi su bili istiniti, a ova izdaja nije mogla biti obavljena bez prešutne saglasnosti stranaca. Fuj – poručio je Mašić.

Ubrzo je uslijedila izjava Kovačevića koji je poručio Mašiću da je on ostao jedini bjegunac - od pameti.

Odgovor Kovačevića. Screenshot

- Eto, Damire. Ti ostao jedini bjegunac. Od pameti - napisao je Kovačević na X, reagujući na Mašićevu izjavu da je ukidanje pritvora predsjedniku Miloradu Dodiku poraz kompletnog pravosudnog sistema u BiH – zaključio je Kovačević. 

# DAMIR MAŠIĆ
# RADOVAN KOVAČEVIĆ
# MILORAD DODIK
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