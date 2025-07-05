Miličević o Dodiku: Preletio je helikopterom našu poniženu RS, otišao u Tužilaštvo i Sud BiH koje ne priznaje i poklonio mu se

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Milan Miličević prokomentarisao je odluku Suda i Tužilaštva BiH koji su naveli kako je predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik saslušan u prostorijama Suda BiH u petak te da su mu ukinute mjere koje se odnose na određivanje pritvora i raspisivanje potjernica. - Po ko zna koji put Milorad Dodik je pogazio RS, Narodnu skupštinu, zakone koje je lično predlagao i usvajao, pogazio je narod RS - poručio je ovo Miličević.

- Preletio je, našim helikopterom, našu poniženu RS, otišao u Tužilaštvo i Sud BiH koje ne priznaje i poklonio mu se. Prodao nas je ponovo, ponizio nas je ponovo i predstavit će svima da je to sve uradio i interesu zaštite RS i naroda - kaže Miličević. Predsjednik SDS-a je upitao da li još postoji neko ko vjeruje Miloradu Dodiku. - I dalje će smišljati sulude priče da smo ugroženi od unutrašnjeg i vanjskog neprijatelja i da nas samo on može spasiti. Mobilisat će pomoćni sastav MUP-a, hapsit će nas, zabranjivati da mislimo, govorimo, slobodno hodamo, ispirat će nam mozak preko javnog RTV servisa, donositi još luđe zakone od dosadašnjih, izbacivati iz Narodne skupštine opozicione poslanike koji se usude da misle - ističe Miličević.