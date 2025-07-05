U Babićima promoviran roman "Stijene" prof. Admira Mešanovića: Priča o dvoje mladih studenata i njihovom bijegu u potrazi za mirom

U društvenom Domu gračaničkog naselja Babići, poznatom po izletištu Vis, po vrijednim udruženjima mladih „Sijedi krš“ i Udruženju žena „Zlatne ruke“, održana je promocija romana „Stijene“ autora mještanina profesora razredne nastave Admira Mešanovića (44).

Mešanović duže vrijeme zajedno sa ostalim Bošnjacima i Srbima obrazuje i vaspitava učenike u osmogodišnjoj školi „Sjenina Rijeka“ u RS. Za osam mjeseci napisao je svoj prvi roman „Stijene“, kako kaže radeći noć i dan.

U vrijeme kada je 1992. godine počela agresija na BiH, Admir je imao 11 godina. Ispočetka ni njemu nije bilo jasno šta se dešava u njegovom zavičaju i njegovoj domovini, ali kako je vrijeme odmicalo, dječak je počeo ponešto zapisivati, ponešto zapamtiti.

Kasnije kad je odrastao, sve mu je bilo jasno. Dio ratne priče smjestio je u svoj roman „Stijene“, nastojeći biti objektivan i da u svako vrijeme i svakome može pogledati u oči o istini koju je smjestio među koricama na 400 strana.