Turistička zajednica KS: Bilježimo povećanje dolazaka i noćenja turista i tokom juna 2025.

Prema podacima Turističke zajednice Kantona Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine nastavlja bilježiti pozitivan trend u turističkom prometu i tokom juna 2025. godine.

U junu je Sarajevo posjetilo ukupno 89.550 gostiju, što predstavlja porast od 1,8 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Strani turisti čine dominantan dio posjeta, s ukupno 79.020 dolazaka, dok je domaćih gostiju bilo 10.530. Ukupan broj ostvarenih noćenja iznosio je 193.958, što je povećanje od 6,8 posto u odnosu na juni 2024. godine.

Najveći broj dolazaka i noćenja ostvaren je iz Turske, Saudijske Arabije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Austrije i Kuvajta, što potvrđuje atraktivnost Sarajeva na međunarodnoj sceni.

U periodu januar–juni 2025. godine, zabilježeno je 365.950 dolazaka turista, što je rast od 10,3 posto u odnosu na isti period 2024. Broj noćenja u istom razdoblju iznosi 828.640, što predstavlja značajan porast od 18,9 posto.

Posebno je značajan porast stranih noćenja, koji iznosi 20,8 posto više u odnosu na prvo polugodište 2024. godine.

- Ovi rezultati potvrđuju da je Sarajevo, zahvaljujući sve bogatijoj ponudi, festivalskoj i kulturnoj sceni, te kvalitetnijim aviopovezivanjem, i dalje u vrhu najpoželjnijih turističkih destinacija regije. Izuzetno smo zadovoljni dosadašnjim tokom ljetne sezone, nastavljamo s aktivnostima na dodatnoj promociji i unapređenju turističke ponude Sarajeva - naglasio je Haris Fazlagić, predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo.