Počeli radovi na obnovi ulice Osik u dužini od 1,6 kilometara

Počeli su radovi na obnovi ulice Osik, a ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta s direktorom Direkcije za puteve Selmirom Kovačem obišao je početak radova.

Projekt obuhvata kompletnu rekonstrukciju kolovozne konstrukcije, obnovu pješačkih staza, rješavanje odvodnje, kao i postavljanje saobraćajne signalizacije – čime će se značajno poboljšati sigurnost i funkcionalnost saobraćajnice.

U prvoj fazi projekta planirana je obnova saobraćajnice u dužini oko 1,6 km, od spoja sa ulicom Hendekuša (potputnjak) do mosta na rijeci Zujevini. Druga faza podrazumijeva nastavak od mosta u dužini od oko 1,1 km, čime će naselje Osjek biti još bolje povezano s užim centrom Ilidže.

Vrijednost sporazuma

- Ovo je još jedan važan projekt na području Općine Ilidža, koji će unaprijediti kvalitet života. Ovom saobraćajnicom prolazi i javni prevoz, tako da će se njenom obnovom značajno doprinijeti sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Pored obnove ove saobraćajnice, gradimo i novu saobraćajnicu koja će povezivati naselje s Ilidžom preko zapadnog prilaza gradu - istakao je ministar Šteta.

Vrijednost Okvirnog sporazuma je 2,9 miliona KM, a vrijednost prvog ugovora koji podrazumijeva radove na prvoj fazi, na kojoj su radovi i počeli, iznosi 1,7 milion KM.

Rok za izvođenje radova

Rok za izvođenje radova na prvoj fazi je četiri mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova je firma Demus d.o.o. Sarajevo, dok nadzor nad radovima vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Od svih uključenih strana očekuje se maksimalna posvećenost kako bi projekt bio završen kvalitetno, u skladu sa ugovorom i rokovima.