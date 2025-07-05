Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OPĆINA ILIDŽA

Počeli radovi na obnovi ulice Osik u dužini od 1,6 kilometara

Vrijednost Okvirnog sporazuma je 2,9 miliona KM

Tokom obilaska radova - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

5.7.2025

Počeli su radovi na obnovi ulice Osik, a ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta s direktorom Direkcije za puteve Selmirom Kovačem obišao je početak radova.

Projekt obuhvata kompletnu rekonstrukciju kolovozne konstrukcije, obnovu pješačkih staza, rješavanje odvodnje, kao i postavljanje saobraćajne signalizacije – čime će se značajno poboljšati sigurnost i funkcionalnost saobraćajnice.

U prvoj fazi projekta planirana je obnova saobraćajnice u dužini oko 1,6 km, od spoja sa ulicom Hendekuša (potputnjak) do mosta na rijeci Zujevini. Druga faza podrazumijeva nastavak od mosta u dužini od oko 1,1 km, čime će naselje Osjek biti još bolje povezano s užim centrom Ilidže.

Vrijednost sporazuma

- Ovo je još jedan važan projekt na području Općine Ilidža, koji će unaprijediti kvalitet života. Ovom saobraćajnicom prolazi i javni prevoz, tako da će se njenom obnovom značajno doprinijeti sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Pored obnove ove saobraćajnice, gradimo i novu saobraćajnicu koja će povezivati naselje s Ilidžom preko zapadnog prilaza gradu - istakao je ministar Šteta.

Vrijednost Okvirnog sporazuma je 2,9 miliona KM, a vrijednost prvog ugovora koji podrazumijeva radove na prvoj fazi, na kojoj su radovi i počeli, iznosi 1,7 milion KM.

Rok za izvođenje radova

Rok za izvođenje radova na prvoj fazi je četiri mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova je firma Demus d.o.o. Sarajevo, dok nadzor nad radovima vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Od svih uključenih strana očekuje se maksimalna posvećenost kako bi projekt bio završen kvalitetno, u skladu sa ugovorom i rokovima.

# PROJEKTI
# ILIDŽA
# OSIK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.