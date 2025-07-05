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POTPREDSJEDNIK PDP-A

Crnadak uz stihove pjesme Zabranjenog pušenja opisao saslušanje Dodika: Para vrti tamo gdje burgija ne može

Potpredsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Igor Crnadak kratko se oglasio povodom saslušanja Milorad Dodika

Dejan Rakita / PIXSELL

B. C.

5.7.2025

Potpredsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Igor Crnadak kratko se oglasio povodom saslušanja Milorad Dodika u Sudu BiH te je poslao zanimljivu poruku.

Na društvenoj mreži Facebook, Crnadak je sinoć komentirao vijesti o tome da je Dodik saslušan u Sudu BiH te da mu je ukinuta mogućnost pritvora.

Ovaj potez, Crnadak je odlučio komentirati uz pjesmu Zabranjenog pušenja.

- Pjesma za laku noć, jedna od Zabranjenog pušenja. Para vrti tamo gdje burgija ne može, parama mogu kupiti sve, političare, novinare, sudije...Al' upamti frajeru, da ti pare ne mogu kupit' raju iskrenu- poručio je Crnadak.


Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik obratio se sinoć novinarima i prokomentarisao ukidanje pritvora nakon što je saslušan u Tužilaštvu BiH.

- Pristao sam da dobrovoljno dođem u Sud BiH i nakon sat i po vremena dobio sam rješenja o ukidanju pritvora i ukidanju naloga za potragama u BiH i inostranstvu. Naravno, to je predmet koji će još trajati- kazao je Dodik.

# IGOR CRNADAK
# ZABRANJENO PUŠENJE
# MILORAD DODIK
# SUD BIH
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