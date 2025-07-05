Crnadak uz stihove pjesme Zabranjenog pušenja opisao saslušanje Dodika: Para vrti tamo gdje burgija ne može

Potpredsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Igor Crnadak kratko se oglasio povodom saslušanja Milorad Dodika u Sudu BiH te je poslao zanimljivu poruku.

Na društvenoj mreži Facebook, Crnadak je sinoć komentirao vijesti o tome da je Dodik saslušan u Sudu BiH te da mu je ukinuta mogućnost pritvora.

Ovaj potez, Crnadak je odlučio komentirati uz pjesmu Zabranjenog pušenja.

- Pjesma za laku noć, jedna od Zabranjenog pušenja. Para vrti tamo gdje burgija ne može, parama mogu kupiti sve, političare, novinare, sudije...Al' upamti frajeru, da ti pare ne mogu kupit' raju iskrenu- poručio je Crnadak.



