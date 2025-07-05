Tim Bosne i Hercegovine na Evropskoj geografskoj olimpijadi osvojio bronzanu medalju

Muris Čerkez, učenik Druge gimnazije Sarajevo i takmičar u kategoriji seniora, osvojio bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu na 11. evropskoj geografskoj olimpijadi (EGEO) održanoj u Vilniusu od 29. juna do 4. jula 2025. godine.

Sinoć su ih po povratku na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekale ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović i direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS Senada Salihović, te viša stručna saradnica za izvrsnost i liderstvo Sabina Piknjač.

- Upućujem iskrene čestitke učenicima na plasmanu, a Tariku na osvojenoj medalji. Sretna sam što smo u posljednje tri godine razvili institucionalni okvir za podršku nadarenim učenicama i učenicima i što sad radimo na unaprjeđenju. Hvala prosvjetnim radnicima koji predano rade da uspostavimo dobar vrijednosni sistem. Hvala roditeljima, a posebno liderima ekipa na ovoj olimpijadi - izjavila je ministrica Hota-Muminović.

Juniorski tim činili su: Merjem Nikšić (JU Druga osnovna škola Hrasnica/Ilidža), Jovan Lilić (OŠ "Vuk Karadžić", Vlasenica) i Mihajlo Đurić (OŠ "Aleksa Jakšić", Milići). Lideri tima bili su Fahrudin Bičo (JU Druga osnovna škola Hrasnica/Ilidža), Svetlana Radić (OŠ "Aleksa Jakšić", Milići) i Dragan Jovičić (OŠ "Vuk Karadžić", Vlasenica).

Seniorski tim činili su: Muris Čerkez (JU Druga gimnazija Sarajevo), Faris Hodžić (JU Prva gimnazija), Ensar Čehić (SŠC Nedžad Ibrišimović Ilijaš) i Tarik Dacić (JU Druga gimnazija Sarajevo). Lideri tima seniora bili su: Sead Srna (JU Prva bošnjačka gimnazija) i Anesa Smailhodžić (JU Druga gimnazija Sarajevo).

Takmičenje je bilo izuzetno zahtjevno i sastojalo se iz tri kompleksna dijela: pisanog testa, terenskog rada i multimedijalnog testa, gdje su učenici pokazali svoje znanje, vještine i geografsko razmišljanje.