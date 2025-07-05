Vuković: Dodik nema čemu da se raduje, dovoljno je vidjeti izmučeno i stresirano blijedo lice

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nenad Vuković poručio je kako nema razloga da se Milorad Dodik raduje, te da je dovoljno vidjeti „izmučeno i stresirano blijedo lice prilikom njegove jučerašnje izjave“.

- Sinoćnja pjesma Dodika i družine ima smisla samo kao trenutni bijeg od stvarnosti, a stvarnost je takva da se za njega nastavljaju problemi kao naplata za sva politička nepočinstva iz prethodnog vremena – naveo je Vuković.

Dogovor sa Sudom i Tužilaštvom

Dodao je da pored Dodika, niko nema razloga ni da se raduje, niti da tuguje poslije, kako kaže, misterioznog događaja koji je vjerovatno organizovan i dogovoren sa Tužilaštvom i Sudom BiH, uz vrlo moguću asistenciju međunarodne zajednice.

- Treba čuti iz njegove izjave „ovaj predmet će još trajati“ i svi znaju da hoće, jer se pravosudni proces za djelo napad na ustavni poredak ne završava jednom izjavom. Međutim, pravo pitanje je dokle ćemo biti taoci sistemskog haosa i političkih prevara koje nam Dodik priređuje? Govorili smo da će zakoni doneseni u NSRS poslužiti za trgovinu, govorili smo i da je tema novog Ustava Republike Srpske poslužila za prepadanje i ucjenjivanje i bili smo u pravu za sve. Nadam se da smo konačno otvorili oči narodu, da je dio sada uvidio o čemu se radi i odbacio Dodika zauvijek – kaže Vuković.

Vuković dodaje da je uvjeren da će prilikom prvih izbora ova lažna patriotska politika SNSD-a biti kažnjena od strane birača, jer je srbovanje kao zanimanje i kao Dodikov način sticanja podrške sada ogoljeno.