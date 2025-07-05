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DRŽAVNI MINISTAR

Košarac likuje nakon Dodikovog dolaska u Sud BiH: "Pobijedio je Sarajevo, opozicija se bavi ćoravim poslom"

Košarac je naveo da Sarajevo ponovo tuguje, a da je opozicija u Republici Srpskoj ponovo u "ulozi Valtera koji brani Sarajevo"

Vijeće ministara BiH

D. H.

5.7.2025

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Staša Košarac komentirao je iskaz koji je Milorad Dodik dao Sudu BiH te je poručio kako je ovim činom predsjednik bh. entiteta pobijedio Sarajevo i ono što je nazvao kao "političko-pravosudnu hobotnicu".

Košarac je naveo da Sarajevo ponovo tuguje, a da je opozicija u Republici Srpskoj ponovo u "ulozi Valtera koji brani Sarajevo".

"Nevjerovatna je količina mržnje, bijesa i frustracija koje udruženo ispoljavaju bošnjački političari i opozicija u RS-u zbog činjenice da su istina i zdrav razum pobijedili. Uvijek i u svemu su protiv RS-a i srpskog naroda", rekao je Košarac Srni.

On je istakao da je oslobađanje Dodika jedini logičan i ispravan potez nakon onoga što je ocijenio kao sramnu namještaljku i pravosudno-političke igrarije.

"Milorad Dodik lično bio im je meta, jer njegove politike stoje na braniku Republike Srpske. Ako oslabe njega, oslabit će i Republiku Srpsku, ostvarujući svoj politički san o unitarnoj i centralizovanoj BiH", rekao je Košarac.

On je naveo da je opozicija u tome vidjela svoju šansu.

"Jadno i žalosno je na šta su sve spremni u svojim izdajničkim politikama. Ponovo se pokazalo da se bave ćoravim poslom. Nisu uspjeli. Nikada neće uspjeti", rekao je Košarac.

On je poručio da je Republika Srpska realnost i da je pobjednik Milorad Dodik realnost.

"Realnost je izborna volja srpskog naroda, koji u svakom izbornom ciklusu daje sve veću podršku Miloradu Dodiku", rekao je Košarac.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# STAŠA KOŠARAC
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