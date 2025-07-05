Nikšić: Mislim da će biti inicijativa da ostanem predsjednik do 2026., Dodik shvatio da ne može živjeti na izolovanom ostrvu

- Zahvaljujem se naravno na dolasku, na praćenju aktivnosti Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, deveti redovni kongres SDP-a, čini mi se sa rekordnim brojem delegata, više od 950, 963, ako se ne varam, nemojte me držati za riječ, to će verifikaciona komisija iznijeti. Upravo zbog takvog velikog broja delegata, zbog činjenice da smo svim prethodnim kongresima imali problem brojanja glasova komisije, pa onda se to otegne do dugo u noć, pa ljudi spavaju po nekim hodnicima, čekaju objavljivanje rezultata, odlučili smo se ovaj put da otvorimo prostora svim delegatima jučer od 12 sati, danas do 13:30 je moguće glasati online plus putem aplikacije. Naravno, oni koji to nisu uradili iz raznih razloga, mobitela, nemogućnosti, ono imaju prostora evo i ovdje, kao što vidite, u ovom centru je omogućeno da oni koji nisu iskoristili svoje pravo glasanja, a žele to uraditi, mogu uraditi do 13:30 sati ovdje.

Poručio je da nakon toga sistem povlači rezultate, izborna komisija slaže.

Iščitavanje rezultata

- I danas smo se također opredijelili da na Kongresu samo se iščitaju rezultati, prvih šezdeset pet po broju, svakako članice i članovi Glavnog odbora, a za ostale će na konstituirajućoj sjednici u skladu sa onim odredbama Statuta SDP-a, 15 plus 15 plus 10, dakle, kopiranje, proširivanje i angažiranje ljudi u Glavnom odboru, biti ispoštovani kriteriji koje SDP propisuje, a koji se tiču spolne, nacionalne i starosne strukture članica i članova Glavnog odbora. I to smo malo promijenili jer se prije znalo dešavati da, što je najveći broj ljudi od 35 do 60 godina, bude u prilici da zbog svoje nacionalnosti dobiju jako puno glasova, onda ispadnu iz članstva Glavnog odbora po ovim kriterijima. E sad, oni koji dobiju dovoljno glasova za prvih 65, ne mogu ni po kojem kriteriju ispasti, nego ćemo na ovih 15 plus 15 plus 10 te kriterije ispoštovati da dopunimo glavni odbor – poručio je Nikšić.

Istek mandata

Nikšić je upitan da li on ostaje na čelu stranke SDPa- BiH, na šta je odgovorio da je na prošlom Kongresu donesena ta odluka da se ne bira predsjednik, iako je njemu već tada istekao mandat.

- Ja po statutu, naravno, na sljedećim izborima, kad god oni budu, za mjesec ili za godinu, dvije neću biti kandidat, ne mogu biti kandidat SDP-a, niti želim to. Postoji inicijativa, u tome nisam učestvovao, a mislim da, naravno, znam šta se dešava, nisam da se ne pravim sad tu francuska sobarica, mislim da će inicijativa biti da se za predsjednika SDP-a odredi neki datum nakon izbora 2026. godine. O tome će odlučiti delegatkinja i delegati Kongresa. Ono što ja, unaprijed, želim reći što, naravno, neću da stavljam te delegatkinje i delegate, govorim ovdje, nije mi namjera nikakva da učestvujem u podijeli SDP-a, da se sad to podijeli nešto, pola je za to da ostane, pola nije, onda treba napraviti izbore. Ako to zaista bude neka značajnija podrška delegatkinja i delegata, rekao sam već sve što sam u političkoj karijeri, profesionalno je, vezao sam za SDP, uradio sam kao SDP i mogu se samo zahvaliti na onome što sam bio prije – kazao je Nikšić.

Registrovani članovi

Nikšić je upitan i gdje to SDP ide, odnosno ka čemu teži, na šta je odgovorio da SDP u ovom trenutku u Atlasu ima preko 50.000 registrovanih članica i članova.

- I naravno, da ću se ja osvrnuti u svom govoru šta je to bilo i, naravno, da neće biti kratak govor, da ću se osvrnuti na ono što je bilo u ovom periodu od prošlog Kongresa do danas. Želim podsjetiti, SDP, dakle, ima člana Predsjedništva BiH, SDP ima svoje ministre, odnosno sa svojim partnerima, ali ima i svog ministra u Vijeću ministara, ima premijera i pet ministara u Vladi Federacije, imamo u tri ili četiri kantona svoje ministre kao Socijaldemokratska partija. Dakle, smatram da smo u ovom periodu pokazali da želimo i možemo preuzeti odgovornost za određene procese. Pokazali smo odnosima na državnom nivou i kada dođemo u priliku da ono što smo postavili kao cilj, a cilj je, podsjećam, bio naš evropski put - dobijanje, otvaranje pregovaračkog statusa i pokušaj da ispunimo potrebne uslove, da taj postupak ide dalje. Dok smo išli tim putem, za nas je to bilo sporo, ali smo se kretali tim putem i dok smo se kretali tim putem trpili smo i nosili teret odgovornosti, prozivanja, često i laži, ali nismo imali problem s tim zato smo se kretali na tom putu. Kad smo došli u situaciju da je od onih koji su nam partneri blokiran, taj put, nije nam problem bio reći da više ne želimo biti partneri i da želimo promijeniti partnera ili nek oni promijene nas. Dakle pokazali smo da ne želimo biti vlast samo radi vlasti ako ne možemo rješavati ono što smo obećali. Kad je u pitanju Vlada Federacije, dakle uz sve ovo dužno poštovanje, ponos ovim što rade naši ljudi u Državnom parlamentu i Vijeću ministara mislim da će sudbina Trojke i sudbina SDP-a biti vezana za ono što naša izvršna vlast radi u Federaciji u pojedinim kantonima, pa i na lokalnom nivou. Naravno da mislim da ovo što smo u posljednje vrijeme uradili u Federaciji pokazuje da imamo pravo da kažemo da ispunjavamo svoja obećanja, da vodimo računa prije svega onim ljudima koji su ključ, koji su generator razvoja Bosne i Hercegovine radnicima naravno i njihovim poslodavcima – dodaje Nikšić.

Poručio je i to da im svakako predstoji i to da urade još brigu, odnosno poprave status jedne vrlo bitne populacije za nas penzionera, a to sve zajedno, kako kaže, moraju upakovati u priču okončanja fiskalnih reformi i nakon prvog kruga smanjivanja doprinosa da ide i drugi i da to bude uslovljeno Zakonom o fiskalizaciji.

- Dakle sad bi to gledao iz nekoliko uglova. Naravno, mi živimo u zemlji u kojoj je prevashodno populizam i prva je reakcija daje neke krvi, daj nešta. Ja bi to gledao s jedne strane ovako. Ako je. A sigurno jeste činjenica da je gospodin Dodik došao u Tužilaštvo, dakle praktično kako to se u medijima, nekim stranim sam pročitao kao „Predao se“, dakle pristupio je Tužilaštvu, dao izjavu i na taj način otklonio razlog zbog koga je izračena mjera pritvora. Nakon tri i po mjeseca natezanja, prijetnji, hapšenju SIPA-e, protjerivanju sudija, svih onih koji su na državno, od donošenja protivustavnih zakona, donošenja zakona koji su direktni udar na ustavno-pravno uređenje na kraju opet morao priznati da postoji država, da postoji pravni sistem i da mora doći u državno Tužilaštvo, državni Sud ukoliko želi da nastavi normalno živjeti na ovim prostorima – bio je komentar Nikšića na situaciju o Miloradu Dodiku, nakon što je došao u državnu instituciju, odnosno Sud i Tužilaštvo.

Pravni sistem

Nikšić je dodao i to da sa tog aspekta, po njegovom mišljenju, to pokazuje da i najslabija država i pravni sistem koji drži pravni sistem na kraju pobjedi one koji se bave i koji su protiv toga. Istakao je da ono što možda nije dobro, a što su špekulacije, ne želi da vjeruje u to, a to nije dobro ako je tako, to je sad špekulira da je dogovorena i kakva će biti drugostepena presuda.

- To smatram da nije uredu, smatram da svi treba da budemo jednaki pred zakonom, da pravosuđe donosi svoje odluke na osnovu zakona i ustava kako je god i da se onda ne mogu ni komentirati, nego provoditi. To je sad sve u domenu špekulacije i to ćemo morati sačekati. Ali ono što je evidentno, to je da je nakon tri i po mjeseca, neću da koristim teške riječi, nakon tri i po mjeseca izbjegavanja, izbjegavanja, pristupanja u Tužilaštvo pred Sud i davanje izjave ipak na kraju i gospodin Dodik shvatio da ne može živjeti na izolovanom ostrvu uz podršku kakvu god da ima u Narodnoj skupštini, na neki način ponizio je i te zastupnike koje tjera da donose te zakone odlazeći pred državni Sud i državno Tužilaštvo – istakao je Nikšić.

Dodao je da se sada ulazi u domen rješenja i presude kada je riječ o Miloradu Dodiku.

- Dakle, gospodin Dodik, nije mu izrečena mjera pritvora za ugrožavanje ustavnog poretka, nego zato što se nije odazvao da da izjavu po krivičnom djelu ugrožavanja ustavnog poretka. Taj postupak, što i on sam priznaje, nije okončan. I on kaže svaki 15 dana mora se javljati u Policijsku upravu u Laktaši. Dakle, on nije amnestiran od tog dijela ovdje i presuda je njemu pritvora izrečena zato što je izbjegao da dođe i da daje izjavu u Tužilaštvu. Da je u prvi put to uradio, ne bi bilo ni te presude – istakao je Nikšić.

Dodao je da ne samo zato što je Dodik bio „okvalifikovan“ kao bjegunac od pravde, ne može biti partner, nego ga djela koja je radio u Narodnoj skupštini i ono što je predlagao ga je diskvalificiralo i blokade koje je uradio na državnom parlamentu kod donošenja zakona koji su usput bili dogovoreni i sa SNSD-om.

- Dakle, ne kvalificira ga jer ništa, evo, kao što smo rekli, nije okončano djelo koje je kvalificirano kao udar na ustavno-pravni poredak – zaključio je Nikšić.

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