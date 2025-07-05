U toku Kongres SDP-a: Prisustvuje veliki broj delegata i gostiju, da li će Nikšić ostati predsjednik stranke

Također, donijet će se i odluka šta će biti i naredni koraci za izbor predsjednika SDP-a. Niko od članova SDP-a se nije prijavio za poziciju predsjednika, pa postoje dva scenarija.

Kongresu prisustvuju i brojni gosti iz drugih stranaka, a između ostalih tu su prvi čovjek NiP-a Elmedin Konaković, ministar finansija FBiH Toni Kraljević, ministar pravde FBiH Vedran Škobić, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić, načelnik Ilidže Nermin Muzur, predsjednica PDA Elzina Pirić, funkcioner SDP-a iz Hrvatske Arsen Bauk i funkcioner SDP-a Srbije.

U jednom sarajevskom hotelu počeo je Kongres SDP-a. Više stotina delegate birat će Glavni odbor stranke, najvažniji organ, kojem će kasnije biti nadležnost da izabere i Predsjedništvo SDP-a.

Jedna opcija je da SDP donese odluku da se izbor predsjednika raspiše ponovo u narednom periodu, dok je druga, dosta realnija opcija, to da se predsjedniku SDP-a Nerminu Nikšiću produži mandat za još dvije godine, odnosno do okončanja općih izbora.

Nermin Nikšić prema trenutnom Statutu, u slučaju izbora za predsjednika SDP-a ne može biti kandidat jer je odradio dva mandata, koliko je maksimalno moguće, no mišljenje koje postoji među visokim funkcionerima SDP-a je da se ne treba mijenjati predsjednik dok je stranka dio vlasti, jer bi to moglo dovesti do podjela.

Predsjednik SDP-a i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić u emisiji Crvena olovka prije dva dana kazao je da je spreman pristati na takvu opciju ukoliko takav prijedlog dobije veliku podršku delegate.

- Ako ta varijanta bude imala podršku većine delegata – ne govorim o prostoj većini, nego o jasnoj podršci velike većine – spreman sam da to prihvatim. Ali ako bi to značilo da je pola za, a pola protiv – sigurno neću ostati. Ne želim dijeliti stranku. Sve što sam u političkoj karijeri postigao, postigao sam kao član SDP-a. I ostat ću SDP-ovac do kraja – naravno da sam u tom slučaju dužan ispoštovati odluku Kongresa – rekao je Nikšić.