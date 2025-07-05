Konaković: Trojka je dala ozbiljne rezultate, bitan nam je snažan SDP

Lider Naroda i Pravde (NiP) Elmedin Konaković prisustvuje današnjem devetom Kongresu SDP-a BiH koji se održava na Ilidži u hotelu Hills, a ovom prilikom, on je dao izjavu za medije.

- Trojka kao alternativa dosadašnjoj političkoj sceni dala je ozbiljne rezultate, ne onom brzinom, ni obimom koji naravno svi priželjkujemo, ali je potpuno jasno da je to adekvatna alternativa i da je to nešto što BiH vraća na pravi put i zato nam je bitan snažan, organizovan i stabilan SDP, zbog toga, prije svega naravno danas sam ovdje da svoje kolege, suborce u ovoj teškoj političkoj sceni podržim, da im poželim sreću, da ovu tešku političku bitku koju bijemo, uspješno dovedemo do kraja i 2026. napokon formaliziramo na način da okupimo sve pozitivne probosanskohercegovačke političke faktore oko ove ideje i da zemlja BiH od toga vidi još veću korist – kazao je Konaković.