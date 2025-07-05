Prof. Pobrić: Ukidanje pritvora prema Dodiku je izvršeno u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH

Profesor ustavnog prava, Nurko Pobrić izjavio je za „Avaz“ da je ukidanje pritvora prema osumnjičenom Miloradu Dodiku, predsjedniku RS-a, i povlačenje potjernice, uz istovremeno određivanje mjera zabrane obaveznog povremenog javljanja državnom organu izvršeno u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH.

Pritvor mu se može ponovo odrediti

-Pritvor se u principu određuje u fazi istrage da bi se osiguralo prisustvo osumnjičenog. Kako se on nije javio na poziv Tužilaštva BiH izdata je naredba za njegovo dovođenje. Nakon što ni to nije uspjelo, određena je mjera pritvora samo iz jednog razloga što se nije odazvao na poziv, to jest što nije bio dostupan Tužilaštvu BiH, odnosno Sudu BiH. Sada, nakon što se dobrovoljno javio i nakon što je ispitan, razlog njegovo, bolje reći, stavljanje u pritvor je, jednostavno, otpao. Kako je to i rečeno, određene su mu mjere zabrane, a pritvor mu se može ponovo odrediti, ako prekrši obaveze iz tih mjera- pojasnio je prof.Pobrić.

Zakon o krivičnom postupku je, ponavlja, u tom slučaju potpuno primijenjen, a kako naglašava, njegovo ponašanje u prethodnom periodu, odnosno, neodazivanje na pozive i drugo se, eventualno, može uzeti kao otežavajuća okolnost ako dođe do osuđujuće presude.

-Samo Tužilaštvo BiH je, dakle, predložilo da se ukine pritvor, a Sud BiH je to prihvatio. Postoji li tu, eventualno, vanpravna, pozadina slučaja, o tome zaista ne bih mogao napamet govoriti, jer moguće su razne solucije-govori nam prof.Pobrić.

Hoće li isto postupiti premijer RS-a

Bit će, navodi, zanimljivo vidjeti i hoće li isto postupiti premijer RS-a, Radovan Višković i predsjednik NSRS-a, Nenad Stevandić.

-Vjerovatno će se i oni javiti na isti način i, zapravo, to bi bilo prirodno sa njihovog stajališta-zaključio je prof.Pobrić.

Podsjetimo, osumnjičeni Dodik u petak je dobrovoljno, u pratni branioca došao u Tužilaštvo BiH, radi ispitivanja u svojstvu osumnjičene osobe povodom istrage zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Napad na ustavni poredak iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).