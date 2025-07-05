Mensur Mujčić će 11. jula u mezar spustiti nekoliko kostiju brata: Oca su mi zaklali, brata ubili, ali ja nikog ne mrzim

Mensur Mujičić će 11. jula u Memorijalnom centru Potočari u mezar spustiti tabut s par pronađenih kostiju brata Amira. Godinama je čekao da bude pronađen i ostatak njegovog tijela, premještanog iz jedne u drugu masovnu grobnicu, ali odlučio je da ove godine Amir dobije svoj mezar.

U koloni s hiljadama ljudi, s ocem, bratom i amidžićem krenuo je s Jaglića iznad Potočara. Posljednji put su bili skupa u mjestu Bukva kod Kamenice, gdje se kolona zaustavila da odmori. Podijelili su posljednji obrok prije zasjede u kojoj su ubijene stotine ljudi.

Dan na drvetu

- Prije nego što ćemo krenuti, dok smo još sjedili, palo je neko drvo. Čuo sam kako puca i obrušava se, a onda je počela nesnošljiva pucnjava. Bio sam u Srebrenici, ali onakve pucnjave nikad nisam čuo. Puno je naroda tu bilo, nastao je opšti metež, oko mene su bili mrtvi i ranjeni koji su dozivali u pomoć. Tada smo se razišli i oca i brata više nikad nisam vidio – kaže Mensur.

Posmrtne ostatke oca Ibrahima ukopao je 2000. godine u Memorijalnom centru u Potočarima. Pronađen je u grobnici u Lažetama kod Zvornika. Mensur priča da je njegov otac bio na korak do slobode, ali se vratio kako bi pokušao pronaći sinove.

- Tražio je mene i brata, gledao ima li nas mrtvih ili živih i tu gdje se to dešavalo zaspao je od umora. Bio je s rođakom, ali je on uspio pobjeći nakon što su ih počeli opkoljavati. Vidio je kada su oca zaklali – priča nam Mensur.

Bez posebnog ratnog iskustva, bez ikakvog oružja, nakon trenutaka u kojima je vjerovao da je svemu kraj, uspio je stići do slobode.

- Moje preživljavanje je možda specifično po tome što sam jedan cijeli dan proveo na drvetu. Kad se krenulo prema Pobuđu, čulo se iz daljine da nas pozivaju da se predamo. Neki su išli da se predaju, neki se vraćali nazad, a ja sam se popeo na drvo. Razmišljao sam da, ako budu naišli tuda, neće im na um pasti da gledaju gore. Kad je pala noć nekim potokom sam krenuo. Otprilike sam neke puteve i znao, jer sam se kao momak autom kretao tim krajem. Bio sam sam, u toku noći sam prešao Jadar i preživio sam – sjeća se Mensur.

Preuzeo na sebe

Za brata se dugo raspitivao, ali niko nije imao prave informacije. Pričalo se da je bio u jednoj grupi koja je otišla da se preda, ali ništa od dobivenih informacija nije mogao potvrditi.

- U Pilici je nađeno samo par njegovih kostiju, jer je ta grobnica premještana. Prije par godina mi je javljeno, ali materi to nisam smio da kažem. Bila je već u godinama, moždani udar preživjela, pa joj nisam rekao. Umrla je ove godine, krajem februara, ne dočekavši da ga ukopa. Čekao sam da se nađe više kostiju, to sam čuvao, nekako sam taj teret preuzeo na sebe. Do prošle godine ni supruzi nisam govorio – dodaje Mensur.

Nikoga ne mrzim

Danas živi u Živinicama, poslom je vezan za taj grad, ali više puta u mjesecu ide ka svojoj Štedri kod Vlasenice, gdje je obnovio i kuću.

- Preživio sam, a uspio ostati normalan. Nemam u sebi mržnje, ne mogu nikoga da mrzim, bez obzira šta mi se desilo. Svake godine dolazim u Potočare i nije jednostavno, mozak drugačije radi u tim trenucima, ali ostao sam čovjek i to ću biti do kraja – kaže Mensur Mujčić.