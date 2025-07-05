Višković pozdravio odluku pravosuđa o Dodiku: "Hvala ljudima iz Suda i Tužilaštva koji su smogli snagu"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da je Sud Bosne i Hercegovine potvrdio ono na šta su, kako tvrdi, zvaničnici Republike Srpske upozoravali posljednje dvije godine.

- Imamo zakonodavne institucije, zakone donose Parlamentarna skupština BiH, Narodna skupština Republike Srpske, Parlament Federacije BiH. Po tim zakonima možete da sankcionišete i presuđujete - rekao je Višković novinarima u Bratuncu.

Komentarišući odluku Suda BiH, koji je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku ukinuo mjere pritvora, Višković je naglasio da svaka sudska institucija, bilo da je riječ o Ustavnom sudu, Sudu BiH, vrhovnom, okružnom ili općinskom sudu, mora da postupa u skladu sa zakonima koje donose nadležne institucije.

- Hvala ljudima iz Suda i Tužilaštva BiH koji su smogli snage da kažu da ne mogu djelovati na osnovu odluka zvaničnika kakav je Kristijan Šmit (Christian Schmidt) - rekao je Višković.

Dodao je da je ovo bila jedina logična odluka, na koju je, kako tvrdi, Republika Srpska ukazivala već dvije godine.

- Ali, nekad mora da protekne mnogo vremena da bi došla pravda. Evo, morali smo da čekamo dvije godine, iako se to moglo desiti i prvog dana da je Tužilaštvo odbilo voditi proces koji nije po zakonima BiH - istakao je Višković.

Govoreći o reakcijama stranaka iz Federacije BiH i Republike Srpske na odluku Suda BiH, Višković je poručio: "Zbog toga i jesu trojke, da nešto vrijede, bili bi sedmorke ili desetorke."