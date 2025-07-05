Video / Pogledajte snimak s ročišta Dodiku na kojem mu je ukinut pritvor

Sud BiH objavio je snimak s ročišta predsjedniku RS Miloradu Dodiku, koje je održano jučer, a na kojem je odlučeno da se njemu ukine pritvor te izreknu mjere zabrane.

- Dana 04.07.2025. godine, a nakon što je osumnjičeni Milorad Dodik u pratnji branioca, dobrovoljno pristupio u Tužilaštvo BiH, gdje je i ispitan na okolnosti počinjenja krivičnog djela Napad na ustavni poredak iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), Tužilaštvo BiH je dostavilo Sudu BiH prijedlog za ukidanje pritvora i određivanje mjera zabrane.

Temeljem navedenog prijedloga, održano je ročište u Sudu Bosne i Hercegovine pred dežurnim sudijom za prethodni postupak, gdje je isti razmotren, nakon čega je Sud donio odluku o prihvatanju prijedloga Tužilaštva BiH, te ukinuo pritvor i odredio mjere zabrane obaveznog povremenog javljanja državnom organu.

Sud BiH napominje da je u skladu sa članom 35. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, isključivo tužilac ovlašten da rukovodi istragom, određuje koje će se radnje preduzimati, dok sud ima ulogu da, u ovoj fazi postupka, obezbijedi zakonitost preduzetih radnji kroz odlučivanje o prijedlozima Tužilaštva BiH za provođenje određenih mjera koje zahtijevaju sudsku odluku, kao što su između ostalih i mjere obezbjeđenja prisustva osumnjičenih lica - naveli su iz Suda BiH.

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