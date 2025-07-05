Cvijanović kritikovala bošnjačke političare: "Za njih je država da Dodika strpaju u zatvor i da ne postoji RS"

Reakcije bošnjačkih političara iz Sarajeva na odluku Suda BiH da prihvati prijedlog Tužilaštva BiH o ukidanju pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, pokazuju njihovu "strašnu frustraciju", izjavila je predsjedavajuća Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović (Željka Cvijanović).

Prema njenim riječima, ovakve reakcije iz Sarajeva ukazuju na stanje u Bosni i Hercegovini koje, kako kaže, "ne dozvoljava zemlji da prodiše i ide hrabro u budućnost, nego da se stalno koprca u nekom blatu".

- Za njih je država samo da strpaju Milorada Dodika u zatvor, da nema Republike Srpske, da mi ne smijemo da pričamo o ovim žrtvama danas. Za njih je država da njih miluju, a nas stalno da neko tuče, ali te se stvari mijenjaju - kazala je Cvijanović.

Dodala je da, uprkos svemu, "Srbi nikoga ne mrze", te da je ponosna što Republika Srpska vodi, kako kaže, odgovornu politiku.

- Zbog obilježavanja 33 godine od muslimanskog zločina nad Srbima u srednjem Podrinju i Birču, ne želim da detaljnije govorim o opoziciji u Republici Srpskoj i komentarima na odluku Suda - poručila je Cvijanović.