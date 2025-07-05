SDA: Pravosuđe će presuditi budućnosti BiH ako hrabro ne presudi Miloradu Dodiku

Postupak Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje je s Miloradom Dodikom (Miloradom Dodikom) s potjernice dogovorilo njegovo saslušanje i ukinulo mu pritvor, kompromitira cijeli sigurnosni i pravosudni sistem, pretvarajući ga u sredstvo politika koje rade protiv Bosne i Hercegovine, saopćila je danas Stranka demokratske akcije (SDA).

Traže se odgovori

Čelni ljudi pravosuđa, navode u saopćenju, imaju obavezu da javnosti objasne sve detalje dogovora s Dodikom i odgovore na brojna pitanja.

- Ko je, kada i s kojim motivima sklopio dogovor s Dodikom? Kako pravosuđe može ovako postupati prema osobi optuženoj za jedno od najtežih krivičnih djela – napad na ustavni poredak BiH? Kako je moguće da se postupa na ovaj način s osobom koja je mjesecima ignorisala pozive pravosuđa i prijetila silom državnim institucijama ukoliko pokušaju izvršiti sudski nalog?

Jesu li saslušani i drugi zvaničnici iz entiteta Republika Srpska za kojima je također raspisana potjernica zbog istog krivičnog djela? Je li i s njima sklopljen dogovor? Ko je iz kadrova Trojke bio posrednik u pregovorima? Jesu li postojali međunarodni pritisci za ovaj scenario? Zašto je Dodikov dolazak u Tužilaštvo BiH bio skriven od javnosti - pitaju iz SDA.

Ključno pitanje

Ključno pitanje, ističu, jeste da li je s Dodikom dogovoren i dogovor u vezi s drugostepenom presudom koja će uskoro biti izrečena.

- Ako Sud BiH popusti pod pritiskom Dodika, i ako mu se, uprkos nizu teških krivičnih djela protiv ustavnopravnog uređenja države, ne zabrani političko djelovanje, nastupit će nesagledive negativne posljedice po stabilnost zemlje. Amnestiranje Dodika bilo bi presuda budućnosti BiH i vladavini prava u njoj - navode iz SDA.

Zbog pritisaka, vlastitog kukavičluka ili korupcije o kojoj se sve češće govori, Sud BiH ne smije postati Dodikov saučesnik i "izvršilac radova" u pokušajima razaranja države, naglašavaju u saopćenju.

- Pozivamo hrabre i principijelne djelatnike pravosudnog sistema u BiH da konačno progovore, suprotstave se političkoj instrumentalizaciji pravosuđa i stanu u zaštitu države i vladavine prava - zaključili su iz SDA.