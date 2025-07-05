Rusija u rat u Ukrajini želi zemlju s jugoistoka Azije?

Rusija pokušava uključiti Laos u rat protiv Ukrajine pod krinkom humanitarne suradnje, objavila je ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR).

Plan za "razminiranje" Kurske oblasti

Prema navodima HUR-a, Moskva planira rasporediti kombiniranu jedinicu vojnih inženjera iz Oružanih snaga Laosa u rusku Kursku oblast, navodno radi pomoći u razminiravanju.

Ukrajina je tokom prekogranične ofanzive nakratko zauzela oko 1300 kvadratnih kilometara teritorija u Kurskoj oblasti, no većinu tog područja ponovno su preuzele ruske snage uz podršku sjevernokorejskih vojnika.

Vlasti Laosa navodno su pristale poslati do 50 vojnih inženjera kako bi pomogli Rusiji, a uz to su navodno ponudile i besplatne rehabilitacijske usluge za ranjene ruske vojnike.

"Rusija pokušava legalizirati prisutnost stranih vojnih postrojbi na svom teritoriju pod krinkom humanitarnog djelovanja, i u stvarnosti ih koristi za vođenje rata protiv Ukrajine", poručili su iz HUR-a.

Strategija regrutiranja stranih boraca

Ova informacija dolazi u trenutku kada Moskva pojačano pokušava regrutirati strane borce. Rusija se već oslanja na borce iz Azije, Afrike i Sjeverne Koreje.

Ukrajinske vlasti tvrde da su zarobile više stranih boraca koji su se borili na ruskoj strani, a istraživanje ruskog neovisnog portala Important Stories iz travnja pokazalo je da je u ruskoj vojsci do sada bilo angažirano više od 1500 stranih boraca iz 48 zemalja.

Iz Laosa, zemlje jugoistočne Azije bez izlaza na more koja graniči s Kinom, Vijetnamom i Tajlandom, nisu komentirali ove navode. Laos održava bliske odnose s Moskvom i Pekingom.