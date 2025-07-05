"Avaz" saznaje: Ovo je 65 članova Glavnog odbora SDP-a koji su izabrani na Kongresu

Na današnjem Kongresu SDP-a izabrano je 65 članova Glavnog odbora stranke.

Preostali članovi će biti odabrani naknadno kooptiranjem kako bi se zadovoljila spolna, nacionalna i regionalna struktura.

Glavni odbor je najvažniji organ stranke, a jedan od prvih zadataka bit će im da izaberu Predsjedništvo SDP-a.

"Avaz" objavljuje imena svih 65 članova GO koji su izabrani danas.

U Glavni odbor su prema broju glasova od najviše prema najmanje izabrani: Nerin Dizdar, Jasmin Imamović, Vedran Lakić, Vojin Mijatović, Saša Magazinović, Elvir Karajbić, Slađan Ilić, Zijad Lugavić, Adnan Šteta, Azra Okić, Arijana Huseinović-Ajanović, Dževad Hadžić, Zukan Helez, Benjamina Karić, Mujo Hasić, Edis Dervišagić, Saša Grbić, Ivan Boban, Damir Mašić, Lana Prlić, Mirela Memić, Elvir Mahmuzić, Ernest Imamović, Nihad Krajinović, Aleksandar Vuković, Ana Pejić, Albin Muslić, Ismet Lulić, Razim Halkić, Adi Kubat, Nijaz Helez, Belma Kapo, Senad Subašić, Igor Stojanović, Zlatan Mehmedović, Fatka Kulenović, Mirsad Mahmutagić, Damir Šabanović, Mirsad Duratović, Senad Selimović, Erna Delić, Siniša Dukić, Almir Babajić, Adnan Habibija, Almin Hopovac, Nisvet Sejdinović, Marina Mujkanović, Davor Čičić, Srđan Jovanović,, Belmin Zukan, Samir Avdić, Kenan Magoda, Muhamed Hasanović, Ivor Perić, Mladen Simić, Vesna Saradžić, Danijel Pašić, Svjetlana Zamboni, Besim Belegić, Sanjin Hadžiomerović, Predrag Puharić, Armin Halitović, Enis Hasanović, Mladen Lonić i Nermin Bojičić.