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GRADONAČELNIK ZENICE

Fuad Kasumović primljen u Kantonalnu bolnicu Zenica: Povrijeđen tokom radova u dvorištu

Prema nezvaničnim informacijama, Kasumović je zadobio opekotine i primljen je na Urgentni blok KBZ s povredama desne ruke, desne noge i lica

Fuad Kasumović. Fena

M. Až.

5.7.2025

Jučer u predvečernjim satima, zbog povreda, u Kantonalnu bolnicu Zenica primljen je gradonačelnik Fuad Kasumović.

Prema nezvaničnim informacijama, Kasumović je zadobio opekotine i primljen je na Urgentni blok KBZ s povredama desne ruke, desne noge i lica.

Opekotine su, nastale tokom radova u dvorištu prilikom upotrebe benzina, kada je došlo do širenja vatre i zapaljenja. Nakon prijema i pružene medicinske pomoći, Kasumović nije hospitalizovan, već je pušten na kućno liječenje uz obavezu redovnog javljanja radi previjanja.

# ZENICA
# KANTONALNA BOLNICA ZENICA
# FUAD KASUMOVIĆ
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