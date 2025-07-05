Fuad Kasumović primljen u Kantonalnu bolnicu Zenica: Povrijeđen tokom radova u dvorištu

Jučer u predvečernjim satima, zbog povreda, u Kantonalnu bolnicu Zenica primljen je gradonačelnik Fuad Kasumović.

Prema nezvaničnim informacijama, Kasumović je zadobio opekotine i primljen je na Urgentni blok KBZ s povredama desne ruke, desne noge i lica.

Opekotine su, nastale tokom radova u dvorištu prilikom upotrebe benzina, kada je došlo do širenja vatre i zapaljenja. Nakon prijema i pružene medicinske pomoći, Kasumović nije hospitalizovan, već je pušten na kućno liječenje uz obavezu redovnog javljanja radi previjanja.