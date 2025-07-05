Pjesma koja opisuje pakao opkoljene Srebrenice: „Enklava“ učitelja Hasana Muratovića, žrtve genocida

Učitelj Hasan Muratović iz Bratunca jedan je od više od osam hiljada Bošnjaka ubijenih u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine. Tijelo mu je pronađeno u masovnoj grobnici u Kamenici kod Zvornika, a ukopan je 11. jula 2014. godine u Memorijalnom centru Potočari.

Hasan je, poput hiljada drugih, preživljavao svakodnevne užase zatočeništva i gladi u opkoljenoj enklavi. Godine 1992., još u ranim danima rata, zapisao je pjesmu „Enklava“, potresno svjedočanstvo patnje, očaja i poniženja koje su stanovnici Srebrenice proživljavali pod opsadom. Riječi ove pjesme prodiru duboko, ogoljujući strah, glad, smrt i beznađe koje su postali svakodnevica za desetine hiljada ljudi zatvorenih u, kako je sam napisao, „zaštićenom mjestu smrti“.

Pjesmu „Enklava“ redakciji je ustupio Hasanov sin, želeći da se čuje glas njegovog oca i sačuva sjećanje na bol koji su nosili oni koji su do posljednjeg dana ostali u enklavi. Njegove riječi i danas odjekuju kao opomena i kao molitva – da se ne zaboravi.

U nastavku donosimo pjesmu.





Tekst pjesme donosimo u nastavku.

Pomenom riječi enklava,

hvata me užas i strava.

Bezbroj ljudi su zamorčići pravi

na strasnom mjestu u enklavi.

To je logor odvratan pravi,

u zaštićenom mjestu enklavi.

Tu se ubija polako na tenane,

to je enklava za muslimane.

To su mjesta stvorena za ljude,

gdje pametni moraju da lude.

Enklave su riječi odvratne i ruzne,

to su zatvori za nedužne.

Tu se mjere ljudske slabe strane,

koliko ljudi mogu bez hrane.

Tu se testira šta ljudi boli,

u nedostatku srca i soli.

Enklava moja Srebrenica,

to je kavez sa bezbroj ptica.

Svako bi letio svoje jatu,

neko bi ženi, mužu, sestri ili bratu.

Enklava za ljude pravi je geto,

šta je enklava odgovora eto.

Pokušati izaći iz enklave

znači ostati bez noge ili glave.

Tu nastaje panika strašna,

u nedostatku hljeba i brasna.

Tu ljudi daju život kad treba,

pronaći djeci zalogaj hljeba.

U enklavi vele mnogi ljudi,

ko ne umre ima da poludi.

Enklava je zatvor na ne odredjeno vrijeme,

to je za ljude pretesko breme.

Enklava od zdravih bolesne pravi,

nikakav život u enklavi.

Kad se pomene riječ enklava,

zaboli stomak, srce i glava.

Ako se priča nesto o enklavi,

znaj da se mnogima radi o glavi.