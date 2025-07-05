Bubić: Dobrovoljnim javljanjem Dodika Sudu ispunjeni uslovi za ukidanje pritvora, sve u skladu sa Zakonom

Dobrovoljnim javljanjem predsjednika RS Milorada Dodika Sudu BiH ispunjeni su uslovi za ukidanje pritvora i povlačenje potjernice i sve je bilo u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH, rekao je Srni Goran Babić, advokat predsjednika RS.

- Nismo osporavali predloženu mjeru povremenog javljanja Policijskoj stanici Laktaši da bi se odmah stekli uslovi za odricanje od žalbe i pravosnažnost sudskih rješenja u vezi pritvora i potjernice - rekao je Bubić.

On je istakao da u bilom kojem drugom sličnom slučaju sudovi postupaju na istovjetan način.

Sud BiH donio je jučer rješenje kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva BiH o ukidanju pritvora predsjedniku RS Miloradu Dodiku, čime više nije na snazi ni potjernica koju je ovaj sud raspisao za njim.

Pritvor je ukinut jer je utvrđeno da više ne postoje razlozi zbog kojih je ranije određen. Sud BiH je ranije odredio predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku jednomjesečni pritvor zbog osnovane sumnje da je počinio, krivično djelo napad na ustavni poredak.