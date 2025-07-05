Petrović: Dodik odgovara svima ovakav kakav jeste, lično ću mu čestitati ako bude oslobođen

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović reagovao je na saslušanje Milorada Dodika u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ističući kako je sada jasno da Dodik, upravo takav kakav jeste, odgovara i Bosni i Hercegovini, i Zapadu, i Istoku.

- Sada je jasno – Milorad Dodik odgovara Bosni i Hercegovini baš ovakav kakav je, Milorad Dodik odgovara i zapadu i istoku baš ovakav kakav je - poručio je Petrović.

Dodao je i da će mu lično uputiti čestitku ukoliko dobije oslobađajuću presudu za krivično djelo nepoštivanja odluka visokog predstavnika, o čemu se, kako navodi, već uveliko "šuška" iza kulisa.

- Bude li Milorad Dodik dobio oslobađajuću presudu, lično ću mu čestitati, jer će to značiti ne samo da je prešao igricu, već da se izdigao iznad pravosuđa, tužilaštva, međunarodnog prava i iznad cijele Bosne i Hercegovine. Time će pokazati da je ne samo u Republici Srpskoj, već u cijeloj Bosni i Hercegovini upravo on najuticajnija ličnost - rekao je SDS-ov gradonačelnik.

Petrović smatra da će sada biti još teže politički pobijediti Dodika, posebno ako ima podršku i unutar opozicionih redova.

- Ono što ostaje nejasno jeste koliko je jaka Dodikova struja u opozicionim redovima, jer od jačine te struje zavisi da li ćemo se ikada osloboditi nakaradnog režima Milorada Dodika??? Jedno je sigurno – u narednom periodu biće potrebno mnogo mudrosti, strpljenja, ali na prvom mjestu hrabrosti - poručio je Petrović u objavi na Facebooku.

Na kraju je citirao Petra II Petrovića Njegoša: "Neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može, a jednom i to biti mora!"