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OTPORNI NA BOLESTI

Bosanski brdski konj: Od zaborava do opstanka uz pomoć entuzijasta i stručnjaka

Ono što ga karakterizira i što ga ističe u odnosu na druge pasmine jeste što je gotovo nepotrebna funkcija veterinara, kaže Šutalo

Do prije nekoliko godina, ova pasmina bila je klasificirana kao kritično ugrožena. BHRT

A. O.

6.7.2025

Bosanski brdski konj, autohtona pasmina iz Bosne i Hercegovine, decenijama je bio na rubu izumiranja. 

Ipak, zahvaljujući predanom radu stručnjaka, uzgajivača i ljubitelja ove jedinstvene vrste, pasmina se uspješno oporavlja i ponovo zauzima svoje mjesto u domaćem stočarstvu i kolektivnom pamćenju, piše BHRT.

Na porodičnom imanju Šutalo u naselju Boljuni, u blizini Hutovog blata, danas galopira oko 20 bosanskih brdskih konja. Ovi konji odgajaju se u prirodnom ambijentu, s mnogo pažnje i poštovanja.

Snažan temperament 

- Ono što ga karakterizira i što ga ističe u odnosu na druge pasmine jeste što je gotovo nepotrebna funkcija veterinara. On je jako otporan na bolesti, imun, skromne ishrane, snažnog temperamenta i jakog eksterijera - pojasnio je Boško Šutalo, vlasnik ergele.

Nekada nezaobilazan dio svakodnevice u mnogim bosanskohercegovačkim selima, ovaj konj danas simbolizira borbu za očuvanje tradicije i identiteta. Međutim, nagla modernizacija i mehanizacija poljoprivrede i šumarstva tokom šezdesetih godina prošlog vijeka gotovo su ga potisnule s domaćih prostora.

- Početkom izgradnje puteva i sve veće upotrebe mehanizacije, bosanski brdski konj počinje gubiti svoju vrijednost, a time i brojnost - prisjeća se hipolog Enver Žiga.

Do prije nekoliko godina, ova pasmina bila je klasificirana kao kritično ugrožena – s manje od 200 jedinki. Danas je broj narastao na 327 grla, a cilj je da se do 2028. dostigne brojka od 500.

- Radimo intenzivno na tome da konja sačuvamo od zaborava i nestanka. U tome smo uspjeli – konj više nije kritično ugrožen kao što je bio prije sedam-osam godina - potvrdila je Žaklina Mezbur iz Udruženja uzgajivača i ljubitelja bosanskog brdskog konja.

Sistemska podrška

Dodatni zamah ovom cilju dao je sistemska podrška kroz razne vidove pomoći.

- Stekli su se optimalni uslovi da uzgoj bude finansijski i veterinarsko-zdravstveno podržan. Te privilegije su potaknule postojeće uzgajivače da povećaju broj grla, a i novi uzgajivači su se uključili - izjavio je Abdulah Imamović, predsjednik Konjičkog saveza BiH.

Ključnu ulogu u osiguravanju kvaliteta i autentičnosti pasmine igra i DNK analiza, koja omogućava kontrolisan i stručno vođen uzgoj.

- Kao što dokazujemo očinstvo kod ljudi, tako to činimo i kod konja. Konji koji su prihvaćeni članovi pasmine dobijaju DNK potvrdu svog porijekla, što sprječava zloupotrebe i olakšava uzgajivačima da dokažu autentičnost svog grla - objasnio je stručnjak za genetiku Rijad Konjhodžić.

Bliska srodnost

Zahvaljujući genetskim analizama, potvrđeno je i da bosanski brdski konj ima blisku srodnost s izvornim evropskim divljim konjima, što dodatno potvrđuje njegovu vrijednost i značaj.

Iako su ih nove tehnologije i ubrzan tempo života potisnuli na margine, bosanski brdski konji nisu nestali. Ljudi koji ih pamte – danas ih čuvaju. A zajedno s njima, čuvaju i dio identiteta Bosne i Hercegovine.

# KONJ
# BOSANSKI BRDSKI KONJ
# BIH
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