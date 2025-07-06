Visoka delegacija State Departmenta dolazi u BiH: Sastaje se s članovima Predsjedništva

Visoka delegacija State Departmenta sastat će se sa članovima Predsjedništva BiH, potvrđeno je za portal „Avaza“.

Kako saznajemo, oni će u četvrtak boraviti u službenoj posjeti naše države, a delegaciju će predvoditi v.d. pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu Brendon Hanrahan i njegov zamjenik Mark Fleming.

Za sada nije poznato da li će se delegacija sastati eventualno sa nekim drugim zvaničnicima u BiH.

Inače, Hanrahan je na poziciji v.d. pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu od 25. aprila ove godine, a na toj poziciji je zamijenio bivšeg v.d. pomoćnika Luisa Bonoa (Louisa).

Brendan Hanrahan je viši službenik Biroa za evropske i evroazijske poslove (EUR). Prije nego što se pridružio State Departmentu, Hanrahan je bio investitor u Bain Capital u North America Private Equity timu gdje je vodio poslove i bio partner sa kompanijama u sektoru potrošačkih i poslovnih usluga. Prethodno je radio kao savjetnik za politiku u Komitetu Senata za mala preduzeća i preduzetništvo, pod tadašnjim predsjedavajućim Rubiom. Karijeru je započeo u McKinsey & Company gdje je podržavao klijente iz javnog i privatnog sektora.

G. Hanrahan ima diplomu A.B. sa Harvard Collegea i MBA na The Stanford Graduate School of Business, navodi se na zvaničnoj stranici State Departmenta.