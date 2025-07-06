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DOŠLE STOTINE VJERNIKA

Svečano otvorena obnovljena džamija u Kotezima kod Trebinja: Čestitke uputio i pravoslavni đakon

Radujemo se da ste njenu važnost prepoznali svi vi koji ste danas ovdje, zajedno s nama, rekao je ef. Fazlagić

Sa otvorenja. Facebook

A. O.

6.7.2025

Obnovljena džamija u Kotezima kod Trebinja danas je svečano otvorena u prisustvu nekoliko stotina vjernika, a ova džamije će uz ime njenog osnivača Muje Kotezlije, ubuduće nositi naziv i Hafizova džamija, po želji njenih novih vakifa – hafiza prof. dr. Farisa Gavrankapetanovića i njegove supruge dr. Alme Gavrankapetanović.

Prisustvo fra Mirka Majdandžića ovom nadasve ilustrativnom i dostojanstvenom događaju u vrlo rječitom značenju oslikalo je njenu slojevitu simboliku.

Ovoj svečanosti prisustvovale su grupe i grupice džematlija i zvaničnika iz Trebinja, Stoca, Čapljine, Mostara, Konjica, Jablanice, Nevesinja, Gacka, Sarajeva, Dubrovnika, Splita, Visokog i drugih krajeva u Bosni i Hercegovini, koje ne povezuje ništa drugo do potreba posvjedočenja dobroti i plemenitosti.

Ilustrativno je i to da su komšije drugih vjerskih zajednica podjednako obavljale funkcije domaćina i članova Organizacionog odbora kao i muslimani. Jednako se radovali ovom svečanom trenutku.

Džamija u Kotezima je 11. obnovljena džamija na području Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Trebinje. Od 1942. godine bila bez funkcije, a slovila je za jednu od najstarijih džamija u Hercegovini.

– Radujemo se da ste njenu važnost prepoznali svi vi koji ste danas ovdje, zajedno s nama, na ovome vrelom julskom danu i na tome vam posebno zahvaljujemo – kazao je, u ime domaćina, hafiz Sadik-ef. Fazlagić, glavni imam MIZ Trebinje.

Tokom obraćanja. Facebook

Administrativno-tehničke aktivnosti na njenoj obnovi trajale su punih pet godina i njenom konačnom adaptacijom Medžlis Trebinje je stvorio predispozicije za dalje institucionalno jačanje, ne samo u vjerskim aktivnostima već i u razvoju vakufskih kapaciteta.

– Stoga, koristim ovu priliku da pozovem sve dobronamjernike, državne i entitetske institucije da se uključe i daju svoj doprinos u realizaciji i sanaciji vakufskih projekata u okviru našeg Medžlisa, jer mi računamo na to, računamo na naše vjerske institucije, državne i entitetske organe. Računamo da će Medžlis nastaviti doprinositi očuvanju islamskog identiteta, kulture i tradicije, kao zaloga za buduće generacije na koje ćemo prenijeti ovaj odgovorni i časni emanet – kazao je hafiz Fazlagić.

Prigodne čestitke, u ime Eparhije zahumsko-hercegovačka i stonsko-primorske i u ime Mitropolita Dimitrija, izrazio je ljubinjski đakon Bogdan Santrač.

# KOTEZI
# TREBINJE
# DŽAMIJA
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