Svečano otvorena obnovljena džamija u Kotezima kod Trebinja: Čestitke uputio i pravoslavni đakon

Obnovljena džamija u Kotezima kod Trebinja danas je svečano otvorena u prisustvu nekoliko stotina vjernika, a ova džamije će uz ime njenog osnivača Muje Kotezlije, ubuduće nositi naziv i Hafizova džamija, po želji njenih novih vakifa – hafiza prof. dr. Farisa Gavrankapetanovića i njegove supruge dr. Alme Gavrankapetanović.

Prisustvo fra Mirka Majdandžića ovom nadasve ilustrativnom i dostojanstvenom događaju u vrlo rječitom značenju oslikalo je njenu slojevitu simboliku.

Ovoj svečanosti prisustvovale su grupe i grupice džematlija i zvaničnika iz Trebinja, Stoca, Čapljine, Mostara, Konjica, Jablanice, Nevesinja, Gacka, Sarajeva, Dubrovnika, Splita, Visokog i drugih krajeva u Bosni i Hercegovini, koje ne povezuje ništa drugo do potreba posvjedočenja dobroti i plemenitosti.

Ilustrativno je i to da su komšije drugih vjerskih zajednica podjednako obavljale funkcije domaćina i članova Organizacionog odbora kao i muslimani. Jednako se radovali ovom svečanom trenutku.

Džamija u Kotezima je 11. obnovljena džamija na području Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Trebinje. Od 1942. godine bila bez funkcije, a slovila je za jednu od najstarijih džamija u Hercegovini.

– Radujemo se da ste njenu važnost prepoznali svi vi koji ste danas ovdje, zajedno s nama, na ovome vrelom julskom danu i na tome vam posebno zahvaljujemo – kazao je, u ime domaćina, hafiz Sadik-ef. Fazlagić, glavni imam MIZ Trebinje.