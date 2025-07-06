Đidić: Insajderi Klintonove administracije potvrdili da je genocid bio registrovan "uživo"

Diplomat i publicist Fuad Đidić izjavio je danas na sesiji Kruga 99 o temi "Srebrenica: priroda zla i obavještajno prikrivanje genocida" da su insajderi Klintonove administracije potvrdili kako je genocid nad Bosnom od, Brčkog, Prijedora pa, sve do Srebrenice, bio registrovan “uživo”.

Naglasio je da su krunski dokaz tome svjedočenja samih insajdera iz CIA-e koja nalazimo u jednom davnom i zaboravljenom tekstu od 11 aprila 1996. koji je objavljen u Pregledu New York Timesa pod naslovom “Bosna: Šta nam CIA nije rekla”.

Đidić je rekao da je u tekstu navedeno da su sve fotografije, cijeli tok „krvavih događaja u Bosni“ snimani kamerama sa američkog aviona U-2, kamerama iz satelita kao i potpuno novim dronovima „Predator“, mikrofonima i dalekometnim antenama koje je koristila Nacionalna Agencija za sigurnost i špijunskim avionom RC-135 „Rivet Joint“ koji može uhvatiti sve komunikacije na bojnom polju.

- Samanta Pauver (Samantha Power) govori o satelitima iznad Srebrenice koji su dnevno u sjedište baze u Italiji slali oko 5.000 fotografija. Isto nam potvrđuje i Martijas Fink (Mathias) u djelu “Srebrenica”. CIA je prvi puta javno progovorila o genocide tek 10. avgusta 1995. i to poslije teške “diplomatske bitke” Madeline Albright koja je pred Vijećem sigurnosti UN, iz arhive CIA-e, uspjela pokazati ključne fotografije “prije” i “poslije” koje su bile krunski dokaz o postojanju masovnih grobnica u Novoj Kasabi - dodao je Đidić.

Precizirao je da se u istu bitku sa CIA-om nekoliko mjeseci kasnije upustio Ričard Goldston (Richard Goldstone), prvi tužitelj Haškog Tribunala koji je pismom američkoj ambasadi u Hagu od 30. oktobra 1995 oštro protestovao: ne dostavljajte mi “bezvrijedne dokaze”.

Dobiveni dokazi

Đidić je naveo da je tek tada došlo do prekretnice, a hrabri tužilac je dobio neke dokaze iz arhive CIA-e preko kojih identifikuje čak 15 masovnih grobnica.

Potcrtao je da svjedočanstva insajdera Klintonove administracije, koji su potvrdili da u arhivi CIA-e, također, su ostali skriveni zvučni zapisi razgovora Beograda sa Mladićem ili, video zapisi snimljeni dronom “Predator” iznad Srebrenice, mogla bi i danas, biti ohrabrenje u traganju za novim, važnim dokazima.

Ranije sprječavanje

Đidić smatra da se nameće ključno pitanje da li je genocid u Srebrenici mogao biti davno ranije spriječen, budući da CIA posjeduje snimke kamiona na putu prema Brčkom sa ljudima koji, stisnuti jedan uz drugog, stoje uspravno i, slike istih kamiona, kako izlaze iz Brčkog sa tijelima položenim horizontalno, naslaganim "kao cjepanice", što je potvrdio visoki istraživač američke obavještajne zajednice.

- Mogla je američka Vlada predsjednika Buša (Busha) tada posegnuti za jednako dramatičnim otkrićem i, podastrijeti strašne fotografije napravljene u kasno proljeće 1992. iz Brčkog kad je 3.000 ljudi ugurano u hangare gdje su bili torturisani i ubijani. Međutim, mnogo ključnih snimaka je ostalo sakriveno u planini dokaza na kojoj i danas sjede “čuvari arhive” ili, političari. Šta još o Srebrenici znaju vlade Njemačke, Francuske i Britanije koje su također, na terenu tokom genocida, imale svoje sofisticirane kapacitete za hvatanje zvuka - iste one vlade koje su u VS UN poricali genocide - poručio je Đidić.