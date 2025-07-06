Situacija na požarištu u srebreničkom naselju Luka je bolja: Pomogla kiša

Situacija na požarištu u srebreničkom naselju Luka jutros je bolja čemu je doprinijela sinoćnja kiša, rekao je Srni načelnik opštinskog Odjeljenja za društvene djelatnosti i javni servis Adem Mehmedović.

On je istakao da stvarno stanje još nije moguće sagledati zbog magle na požarištu i nepristupačnog terena.

-Stručne vatrogasne ekipe su na terenu i prate stanje, a odluka Štaba za zaštitu i spasavanje opštine Srebrenica o uvođenju vanredne situacije na tom području ostaje na snazi, rekao je Mehemdović.

On je naveo da će, ukoliko bude potrebno, biti aktiviran jučerašnji zahtjev za helikoptersku pomoć u gašenju požara.

Istakao je da nema ugroženog stanovništva niti stambenih objekata u blizni požaraišta, te da nema ni vjetra koji bi rasplamsao vatru.

Vatrogasci, šumari, mještani i radnici Nacionalnog parka "Drina" dežuraju i prate stanje na požarištu i rade na sprečavanju širenja vatre na pristupačnim dijelovima terena.

Mjesna zajednica Luka nalazi se 50 kilometara južno od Srebrenice uz kanjon rijeke Drine