Obezbijeđeni autobusi za prevoz učesnika "Marša mira" od Kalesije do Nezuka, kao i za Potočare

Opština Kalesija odobrila je novčana sredstva za angažovanje dva autobusa za prevoz učesnika „Marša mira“ iz Kalesije do Nezuka u utorak 8. jula.

Okupljanje učesnika ovogodišnjeg „Marša mira“ planirano je u utorak u 6.00 sati ispred zgrade Opštine Kalesija, a polazak prema Nezuku u 6.30 sati.

Također, Opština Kalesija je obezbjedila tri autobusa za one koji žele da prisustvuju obilježavanju 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ i dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Potočari.

Planirano je da autobusi 11. jula sa autobuske stanice ispred NLB banke krenu u 6.00 sati, a u slučaju potrebe Opština će angažovati i dodatni broj autobusa.

Opština Kalesija je obezbijedila i određen broj autobusa koji će učesnike "Marša mira" iz Potočara vratiti do Kalesije 11. jula, saopćeno je iz te institucije.