Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PUTNA ORGANIZACIJA

Obezbijeđeni autobusi za prevoz učesnika "Marša mira" od Kalesije do Nezuka, kao i za Potočare

Planirani polazak je 11.jula ispred NLB banke u 6.00 sati

Opština Kalesija. Fena

FENA

6.7.2025

Opština Kalesija odobrila je novčana sredstva za angažovanje dva autobusa za prevoz učesnika „Marša mira“ iz Kalesije do Nezuka u utorak 8. jula.

Okupljanje učesnika ovogodišnjeg „Marša mira“ planirano je u utorak u 6.00 sati ispred zgrade Opštine Kalesija, a polazak prema Nezuku u 6.30 sati.

Također, Opština Kalesija je obezbjedila tri autobusa za one koji žele da prisustvuju obilježavanju 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ i dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Potočari.

Planirano je da autobusi 11. jula sa autobuske stanice ispred NLB banke krenu u 6.00 sati, a u slučaju potrebe Opština će angažovati i dodatni broj autobusa.

Opština Kalesija je obezbijedila i određen broj autobusa koji će učesnike "Marša mira" iz Potočara vratiti do Kalesije 11. jula, saopćeno je iz te institucije.

# KALESIJA
# MARŠ MIRA
# SREBRENICA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.