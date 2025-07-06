Šokantna otkrića u knjizi Tima Džude, dopisnika "The Economista": BiH će do 2050. imati samo 50 posto populacije u radnoj dobi

Novinar i autor Tim Džuda (Judah), specijalni dopisnik uglednog londonskog „The Economista“ gdje prati Ukrajinu, Balkan i druge teme objavio je nedavno knjigu o demografiji u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi. „Life & Fate“ sadrži eseje i priče iz Poljske, Mađarske, Češke, Slovačke, Ukrajine, Rumunije, Moldavije, Bugarske, Grčke, Albanije, Kosova, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Ima nas 1,5 milion U dijelu štiva o BiH Džuda navodi kako „iseljavanje nije jedini razlog za brzo smanjenje populacije u Bosni i Hercegovini“. - Žene u Bosni u prosjeku imaju 1,18 djece, prema podacima Agencije za statistiku BiH. To ne samo da je daleko ispod 2,1 djeteta potrebnog da bi zemlja bez useljavanja zadržala stabilno stanovništvo, već je i jedna od najnižih stopa fertiliteta u svijetu. Međutim, budući da toliko mnogo žena reproduktivne dobi živi u inozemstvu, ta brojka odražava i razinu iseljavanja. Još značajnije je to što je izuzetno niska stopa fertiliteta u Bosni gotovo sigurno netačna, jer se izračunava upoređujući broj rođenih u zemlji s njenom službenom brojkom stanovništva – piše autor. Prema Agenciji za statistiku, u 2022. godini Bosna i Hercegovina je imala 3,43 miliona stanovnika, što se, ocjenjuje Džuda, čini iznimno optimistično i temelji se na projekcijama popisa iz 2013. Ako je, kao što se čini, stvarni broj stanovnika – uključujući, naravno, žene reproduktivne dobi – manji, tada bi stopa fertiliteta, izračunata prema broju rođenih (koji je precizan podatak), bila viša.



Naslovnica „Life & Fate“ . The Economist Naslovnica „Life & Fate“ . The Economist

Demograf Miodrag Pantović vjeruje da je stvarna brojka stanovnika BiH vjerojatno „nešto ispod 1,5 miliona“. Nermin Oruč, direktor CREDI-ja, think-tanka za društvene nauke u Sarajevu, slaže se s tim i dodaje da su statistike donedavno bile dodatno iskrivljene jer su žene, posebno u pograničnim područjima, često odlazile u Srbiju ili Hrvatsku na porod, pa su ta djeca bila registrirana tamo, sve do promjene pravila u BiH. Danas postoji novi problem: nepoznat broj beba registrira se kao rođen u Bosni, a zatim i u Hrvatskoj ili Srbiji, što dodatno zamagljuje podatke svih triju zemalja. Drama depopulacije najbolje se razumije izvan velikih gradova. Vareš je 50 kilometara sjeverno od Sarajeva i nekada je bio važno rudarsko središte. Godine 1991. ovaj grad imao je 22.800 stanovnika, a 2023., prema riječima gradonačelnika Zdravka Maroševića, ostalo je jedva 8.000, od čega većina starijih. U 2022. u Varešu je rođeno 91 posto manje djece nego 1991. S obzirom na mogućnost da žene danas odu drugdje roditi, drugi pokazatelj je upis u škole. U školskoj godini 1991/92. u osnovnim školama u Varešu bilo je 2.472 djece, a u 2022/23. samo 420. U srednjim školama broj se smanjio sa 639 na 148.



Grafički prikaz smanjenja broja stanovnika po godinama . The Economist Grafički prikaz smanjenja broja stanovnika po godinama . The Economist

U Bihaću, prema Pantoviću, između 20–25 posto djece rođene prije šest ili sedam godina nije upisano u škole, što sugerira da su sada u inozemstvu s roditeljima. U 2022. u osnovnim školama u BiH bilo je upisano 260.337 djece, što je gotovo 18 posto manje nego 2011. Neovisno o ukupnom broju, smanjenje zbog niske fertilnosti i iseljavanja stanovništvo čini znatno starijim. Izgubljena bitka - Prema UNFPA-u, u razdoblju 2013–2020 BiH je gubila oko 25.000 ljudi godišnje. Oni koji odlaze uglavnom su mlađi. Kao posljedica toga, udio djece u Bosni pao je s 22,4 na 19,3 posto, dok je broj osoba starijih od 65 godina porastao s 14 na 17,2 posto. Očekuje se da će ta brojka rasti na 36 posto do 2050. i na 42 posto do 2070. Istovremeno, očekuje se da će udio populacije u radnoj dobi, koji je 2020. iznosio 63,5 posto, pasti na 50 posto do 2050. i na 43 posto do 2070. Jasno je da će te promjene značajno utjecati na sve, od ekonomije općenito, do penzijskog i socijalnog sistema – piše Džuda u „Life & Fate“. U susjednoj Srbiji i Hrvatskoj vlade su donijele zakone kako bi pokušale riješiti te probleme i potaknuti parove da imaju više djece. Pro-natalitetne politike drugdje su pokazale ograničen ili nikakav učinak, a u slučaju BiH, s obzirom na disfunkcionalan politički sistem i u usporedbi s privlačnošću Njemačke i drugih zapadnih zemalja za radnike, čak i kada se mjere uvedu, to je izgubljena bitka.



Žene u Bosni u prosjeku imaju 1,18 djece . The Economist Žene u Bosni u prosjeku imaju 1,18 djece . The Economist