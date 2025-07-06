Dodik opet po starom: Historijski cilj srpskog naroda mora biti ujedinjene RS i Srbije

Predsjednik RS Milorad Dodik prisustvovao je danas u Nevesinju obilježavanju godišnjice Hercegovačkog ustanka iz 1875. godine. Tom prilikom uputio je niz politički spornih poruka.

Dodik je poručio da bi "historijski cilj srpskog naroda trebalo da bude ujedinjenje Republike Srpske i Srbije".

Politička elita

– Zašto mi to ne smijemo da kažemo? Zašto svi mogu da imaju svoje planove, a mi ne smijemo – rekao je Dodik obraćajući se prisutnima.

Istakao je kako smatra da se srpska politička elita mora okupiti i precizno definisati nacionalne i državne ciljeve.

– Potrebno je naše jedinstvo, nesumnjivo vodstvo i snažne države. Mi želimo da tu našu platformu izgradimo sa Srbijom, a ne sa Bošnjacima i Hrvatima – rekao je.

Baziran na slobodi

Dodik je dodao da Srbi danas imaju “dvije države” – Republiku Srpsku i Srbiju.

– To nije BiH. Što više boravimo u njoj, više ćemo izgubiti naš identitet – poručio je i naglasio da se RS mora boriti za svoj status.

– Zašto oni iz Sarajeva žele da mi živimo s njima, ako nam svakodnevno nešto žele oteti? – rekao je.

Na kraju je istakao da ideja Republike Srpske danas mora biti zajednička vrijednost svih njenih građana, bazirana na slobodi, nezavisnosti i pravu na vlastiti način života.

– Ne želimo zlo drugima – ni Bošnjacima, ni Hrvatima – čak i onda kada pokazuju izljeve mržnje prema nama – zaključio je Dodik.